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Реклама на крыше такси – плюсы и минусы
18 Апреля 2021
Теги: авто

В наше время все сферы бизнеса развиваются стремительно. Казалось бы, человек только придумал идею и начал реализацию, как другой уже ускорился и начал зарабатывать первые деньги. Тут на помощь придёт только наружная реклама. Самой эффективной в настоящее время является та, что размещается на транспорте. Вы можете заказать рекламу на крыше такси в компании Quantum Advertising.

Преимущества

Каждый день такси пользуются тысячи людей. Кто-то даже по несколько раз в сутки. Таким образом, привлечь целевую аудиторию будет в разы легче. Актуально размещать рекламу дорогой и бюджетной продукцией, ведь все люди имеют разные финансовые возможности.

Основные преимущества такой наружной рекламы можно обозначить так:

  • Информация, заметная тысячам людей ежедневно. Не только клиенты такси, но и просто прохожие люди будут обращать внимание на вашу рекламу.
  • Относительно приемлемая стоимость. В отличие от баннерной рекламы такой вид обойдётся вам дешевле.
  • Востребованность такого продвижения всегда на высшем уровне. Люди не перестанут пользоваться такси или смотреть по сторонам, а значит ваше предложение будет собирать сотни потенциальных клиентов ежедневно.
  • Такая реклама – мобильный рекламный щит. Доказано, что информация на движущемся объекте воспринимается намного лучше, чем на стационарном.

Недостатки

Однако, несмотря на такое количество положительных сторон, есть и минусы такой рекламы. А именно:

  • Ценовой барьер. Несмотря на то, что такой вид продвижения не самый дорогой, не каждый может позволить себе такую рекламу. Особенно, когда бизнес только начинает набирать обороты.
  • Плохая погода – меньше просмотров. Всё дело в том, что, когда на улице дождь или снег люди просто перестают замечать что-либо вокруг себя.
  • Снижение эффективности в тёмное время суток. Несмотря на то, что служба такси работает круглосуточно, люди пользуются транспортом реже, чем днём.

В любом случае, каждый вид рекламы имеет положительные и отрицательные стороны. Но, несмотря на это все, они работают и дарят возможность обзавестись новыми клиентами с целью увеличения прибыли. Обратитесь за помощью в компанию Quantum Advertising, чтобы получить консультацию и заказать услугу размещения рекламы на такси. Мы гарантируем, что вы останетесь довольны результатом уже через пару дней. За подробностями обратитесь на сайт https://quantad.ru/.


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