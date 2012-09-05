Приобретение авто связано с определенными трудностями, которым непременно следует уделить внимание каждому автолюбителю. Нельзя покупать такое дорогое изделие у первого встречного, который не сможет предъявить даже необходимую документацию. Несмотря на то, что рынок вторичных авто в стране достаточно развит, большинство опытных и осведомленных автолюбителей предпочитает пользоваться услугами специализированных лицензированных автосалонов. Ведь на рынках чаще всего представлены уже старые модели с большим пробегом, которые нельзя считать надежными. Такие авто могут отказать в любой момент и потребовать дорогостоящего ремонта.

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