Пандемия в 2020 г. подстегнула стремительное развитие разных виртуальных сервисов. Особенно это коснулось финансовых инструментов. Каждый крупный российский брокер обзавелся собственным мобильным приложением, которые созданы на базе распространенных операционных систем. Специалисты, занимающиеся инвестиционной сферой, подчеркивают, что за последние годы финансовая грамотность инвесторов выросла в разы. Следовательно, качественное инвестиционное приложение на запросы клиентов должно реагировать максимально оперативно. Начинающие инвесторы или опытные финансовые игроки хотят иметь на своих смартфонах полноценные торговые терминалы, имеющие понятный интерфейс и полноценный функционал.



Выбрать такой программный продукт поможет актуальный рейтинг приложений для инвестиций 2020, представленный на данном веб-ресурсе. Выбор приложения происходит с учетом разных факторов. У инвестора должен быть максимально разнообразный выбор ценных бумаг. Кроме этого аппликация должна быть удобным и понятным. Сервис с полезным функционалом и информативностью считается наиболее приемлемым для выполнения различных торговых операций. Однако следует учесть, что не существует приложения, которое подошло бы абсолютно всем. Каждый инвестор имеет свои требования. Некоторые ищут простые в пользовании аппликации, через которые могут легко покупать или же продавать акции. Другие предпочитают функциональные приложения с качественными графическими инструментами и разнообразным опционалом.



Начинающие интерактивные брокеры нуждаются в аналитических отчетах, полноценной информации о купонах и дивидендах, информативных биржевых графиках и прогнозах. Кроме перечисленных факторов инвесторы хотят быть уверенными в безопасности сервиса, порядочности и оперативности выплат, а также в наличие круглосуточной службы техподдержки. Программа должна работать быстро и стабильно, позволяя корректно покупать акции. Подобные приложения скачивают сегодня интенсивно. Показатели скачивания составляют уже десятки миллионы.



Инвесторам предлагается масса приложений, отличающиеся своими привлекательными условиями. Однако такие сервисы чаще всего принадлежат малоизвестным компаниям. Как правило, они не считаются давними и крупными биржевыми игроками. Поэтому специалисты банковского дела рекомендуют скачивать приложения известных и легальных брокеров. Только они могут гарантировать полноценную конфиденциальность и финансовую безопасность. Это позволит добиться максимальной сохранности коммерческих данных. Мелкие финансовые конторы с некорректными менеджерами и надоедливым персоналом не будут беспокоить инвесторов своими навязчивыми предложениями.

