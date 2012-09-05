Рейтинг лучших поставщиков оборудования для СТО в России

Станции технического обслуживания (СТО) нуждаются в надежном оснащении, чтобы эффективно решать задачи ремонта, диагностики. В этом рейтинге представлены 10 лучших поставщиков оборудования для автосервиса в России. Все участники подобраны на основе информации с их официальных сайтов и предлагают качественные решения, высокое качество, широкий ассортимент, профессиональную поддержку.

Топ-10 поставщиков оборудования для автосервиса

Все для СТО

Каскад-Авто

ТТС-Авто

МАСТАК

РусТехника

ИНЖТЕХсервис

Техносоюз

Dlya-STO

Гарвин

Технологии Автосервиса

«Все для СТО» с 1998 года предлагает полный спектр решений для оснащения станций технического обслуживания. В каталоге есть все: от простого ключа до покрасочной камеры, включая подъемники, шиномонтажные станки, балансировочные стенды, диагностический, гидравлический инструмент. Сотрудничество ведется на условиях официального дилера с такими брендами, как Bosch, Launch, Nordberg, Forsage и другими, что гарантирует подлинность, высокое качество продукции.



Компания не только поставляет, но и выполняет монтаж, обучает персонал, обеспечивает гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание. Доставка организуется до двери через транспортную компанию, а лизинговые программы делают закупки доступными даже для начинающих.



«Все для СТО» – это не просто поставщик автосервисного оборудования, а настоящий технологический партнер для владельцев автосервисов. Многолетний опыт, глубокое понимание специфики отрасли позволяют предлагать решения «под ключ». Особенно ценится подход к клиенту – с учетом не только бюджета, но и формата работы мастерской: будь то узкоспециализированный шиномонтажный участок или крупная станция с полным циклом технического обслуживания, кузовного ремонта.

Преимущества:

Официальный дилер известных производителей оборудования.

От поставки до монтажа и обучения персонала.

Широкий ассортимент – более 20 000 наименований для полного оснащения СТО.

Гарантия, сервисное обслуживание.

Лизинг, разумные цены.

Каскад-Авто

С 2000-х годов компания «Каскад-Авто» уверенно занимает нишу поставщика оборудования для автосервиса, работая напрямую с производителями из России, Европы, Южной Кореи, Китая. Сотрудничая с брендами Hanatech, Launch, Mega, Sice и другими, фирма предлагает решения для любого бюджета – от бюджетных китайских станков до интеллектуальных европейских систем с компьютерным управлением.

Сильная сторона «Каскад-Авто» – не просто продажа, а полноценное сопровождение. Здесь предлагают проектирование, размещение оборудования под параметры конкретного помещения. Кроме того фирма обеспечивает монтаж любой сложности, обучение персонала, обслуживание на всех этапах эксплуатации. Это особенно ценно как для новых мастерских, только формирующих свой сервис, так и для зрелых СТО, стремящихся к модернизации.

Преимущества:

Индивидуальный подход к проектированию, комплектации.

Официальный представитель проверенных брендов.

Обучение персонала, техническая поддержка на всех этапах эксплуатации.

Доставка по РФ через транспортные компании.

Упор на расширение спектра услуг за счет современного оборудования.

ТТС-Авто

С 1994 года «ТТС-Авто» – надежный партнер в оснащении автомобильного бизнеса. Они берут на себя проекты любого масштаба: от организации частной мастерской до одновременной комплектации 50 дилерских центров Ford. В распоряжении различные виды оборудования (более 20 000 единиц) от 80 мировых производителей: от подъемников и диагностических стендов до шиномонтажных и балансировочных линий.

Здесь предлагают готовые решения «под ключ»: разработку бесплатного 3D-проект, монтаж и наладке, обучение специалистов и гарантийное обслуживание. Собственная логистика (мобильные бригады и склад 4600 м²) гарантирует оперативность даже для самых сложных задач.

Преимущества:

Опыт реализации более 430 масштабных проектов.

Бесплатное проектирование оснащения под конкретное помещение.

Наличие запчастей, техническая поддержка онлайн.

Сотрудничество с крупнейшими шинными сетями, автодилерами.

Гарантия на все оборудование, профессиональный монтаж.

МАСТАК

«МАСТАК» предлагает подъемники, стенды сход развал, оборудование для шиномонтажа, кузовного ремонта, диагностики, а также другое оборудование. Благодаря прямым поставкам от заводов, «МАСТАК» обеспечивает доступные цены без посредников.

Более 130 сотрудников и складские площади свыше 4000 м³ позволяют оперативно реагировать на запросы клиентов по всей России. «МАСТАК» делает ставку на надежность и долговечность – каждая позиция проходит тщательный отбор, чтобы выдерживать интенсивную эксплуатацию даже в самых загруженных мастерских.

Преимущества:

Прямые контракты с производителями – без наценок.

Полный спектр оборудования для всех участков автосервиса.

Высокое качество продукции.

Быстрая доставка, консультации специалистов по подбору решений.

Собственный просторный офис, склад в Москве.

РусТехника

«РусТехника» – надежный поставщик с 2000 года, отличающийся гибким подходом и ориентацией на экономию бюджета клиента. Компания предлагает решения от бюджетного китайского до премиального европейского сегмента и даже имеет собственное производство стендов для ТНВД.

Особое внимание уделяется сервису: гарантийное и постгарантийное обслуживание и ремонт, пусконаладочные работы, абонентское обслуживание. География поставок охватывает всю Россию и ближнее зарубежье. При этом «РусТехника» сохраняет разумные цены – за счет регионального расположения и прямых связей с производителями удается предложить выгодные условия без ущерба для качества.

Преимущества:

Собственное производство диагностических стендов для ТНВД.

Экономия за счет регионального расположения, гибких условий оплаты.

Сервисная поддержка на всех этапах – «продал и не забыл».

Оперативная логистика, соблюдение сроков поставок.

Доступные цены без ущерба для качества

ИНЖТЕХсервис

Основанная в 1992 году, компания «ИНЖТЕХсервис» входит в число крупнейших поставщиков в России. В ассортименте – более 31 000 моделей от 85 мировых производителей, включая оборудование для шиномонтажных мастерских, диагностики, кузовного ремонта, гидравлические системы.

Клиенты могут протестировать продукцию в демонстрационных залах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Собственная сервисная служба из 22 специалистов обеспечивает монтаж, обучение, ремонт. Особенно ценится возможность бесплатного проектирования в AutoCAD при оформлении заказа – это позволяет заранее увидеть, как будет выглядеть оснащенная СТО.

Преимущества:

Возможность тестирования товара перед покупкой.

Бесплатное проектирование размещения в AutoCAD при заказе.

Наличие запчастей, собственного сервисного центра.

Работа с лизингом, кредитованием.

Техносоюз

«Техносоюз» предлагает разнообразное оборудование для СТО напрямую от производителей, исключая посредников. В ассортименте – подъемники, стенды для диагностики, гидравлические инструменты, многое другое.

«Техносоюз» работает со всеми регионами России и странами СНГ, обеспечивая сжатые сроки поставок, доступные цены. Вся продукция сертифицирована и соответствует современным стандартам технического обслуживания. Благодаря тщательному отбору поставщиков, «Техносоюз» гарантирует, что даже инструмент ручного типа выдержит многолетнюю нагрузку в условиях активной СТО.

Преимущества:

Сертифицированное оборудование высокого качества.

Широкий ассортимент для легкового, грузового автосервиса.

Профессиональные консультации и личное сопровождение заказов.

Регулярные скидки, специальные предложения.

Dlya-STO

Dlya-STO – интернет-магазин с торговыми точками в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, специализирующийся на оборудовании для автосервиса. Компания делает ставку на честность, прозрачность условий и рекомендации, основанные на реальном опыте.

Ассортимент включает все необходимое для ремонта и обслуживания автомобилей: от подкатных домкратов до балансировочных стендов и диагностических сканеров. Особое внимание уделено китайскому сегменту – Dlya-STO поставляет только те марки, с которыми лично работала на фабриках, гарантируя надежность даже недорогих решений. Доставка осуществляется через транспортную компанию, а менеджеры всегда готовы вернуть средства в случае форс-мажора.

Преимущества:

Честная работа без скрытых условий и завышенных сроков.

Акцент на проверенную китайскую продукцию с хорошим соотношением цена/качество.

Возможность осмотра оборудования в точках продаж.

Поддержка клиентов даже при внештатных ситуациях.

Гарвин

С 1995 года «ГАРВИН» представляет эксклюзивные бренды Licota и Asimeto, а также развивает собственные линейки GARWIN PRO и GARWIN IND. Ассортимент включает более 100 000 наименований: от ручного инструмента до высокотехнологичного металлорежущего оборудования. 13 складов по всей России и собственная сеть сервис-центров обеспечивают высокий уровень доступности и поддержки. Отдельно стоит отметить пожизненную гарантию на заводской брак по собственным брендам – это редкое преимущество на рынке профессионального инструмента.

Преимущества:

Эксклюзивный дистрибьютор известных мировых брендов.

Собственные бренды с пожизненной гарантией на брак.

Региональные склады, быстрая доставка.

Авторизованный сервис с поверкой измерительных инструментов.

Технологии Автосервиса

ГК «Технологии Автосервиса» – официальный дистрибьютор ведущих мировых брендов, включая Autel, Launch, Bosch и TEXA. За 15 лет компания накопила уникальный опыт в оснащении СТО и диагностике автомобилей.

Клиенты получают не просто оборудование, а готовые решения: от 3D-проектирования до монтажа, калибровки, обучения персонала. На складе в Санкт-Петербурге – крупнейший в СЗФО запас диагностического, тяжелого оборудования. Особенно выделяется образовательная деятельность: собственный учебный класс с полным комплектом стендов позволяет проводить как базовые, так и углубленные курсы для специалистов СТО.

Преимущества:

Собственный учебный класс с полным набором стендов, сканеров.

Тест-драйв прямо на СТО клиента.

Ремонт даже сложных радиоэлектронных компонентов.

Подменное оборудование на время ремонта.

Российский рынок поставщиков оборудования для автосервисов предлагает разнообразные решения для мастерских любого профиля, масштаба. Независимо от того, планируете ли вы открыть небольшой шиномонтажный участок или оснастить крупную дилерскую станцию, в этом рейтинге вы найдете надежного партнера, способного обеспечить высокое качество, доступные цены и полный цикл поддержки – от проектирования до сервисного обслуживания.