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Рейтинг букмекеров России: самые популярные и известные
20 Марта 2020

В рейтинги входят только лучшие, популярные и максимально надежные букмекерские компании. Собраны оценки крупнейших мировых экспертов в этой области. Рейтинг букмекеров России поможет выбрать лучшую платформу, что полезно как начинающим, так и опытным беттерам.


Популярные букмекеры России

Разнообразные букмекеры РФ предлагают разные условия. Вот самые популярные платформы для игроков:

  • «Мелбет». Это отличная контора с хорошо и глубоко проработанной линией – представлено множество соревнований в разных видах спорта (это касается и непопулярных дисциплин);
  • «Лига Ставок». Если рассматривать самые старейшие букмекерские конторы, то это точно входит в их список. Она очень популярна в России. Имеет удобную и современную платформу с развитой сетью офисов по всей стране. Здесь можно сделать ставки не только на футбол, но и на другие виды спорта. Лайв-режим продуман и удобен;
  • «Олимп». Компания была основана в Казахстане в 2004 году, но в 2012 году вышла и на российский рынок. Легальная работа началась с 2016 года. Дизайн сайта не совсем удобный, если пользоваться им через компьютер или ноутбук. Зато это лучший вариант для тех, кто делает ставки через смартфон;
  • «Париматч». Такая платформа начала функционировать с 2017 года. Здесь разработано множество удобных опций. К примеру, можно получить гарантированную прибыль, заключить пари по более выгодному коэффициенту или отменить ставку в любое время;
  • «1хСтавка». Эта платформа от быстро развивающейся компании, которая теперь открывает и офлайн-офисы;
  • «Вулканбет». Этот букмекер предлагает отличные ставки по киберспорту, а вот росписи линии для других дисциплин достаточно скудная;
  • «Тенниси». Компания открылась в 2000 году в России, однако легально начала функционировать с 2017 г. Она сама оплачивает налоги вместо своих клиентов, что является несомненным плюсом. Роспись линии тщательно прорабатывает собственный аналитический отдел.

Не только отечественные платформы есть в рейтинге. Также на территории России работают и американские букмекеры. Они предлагают достаточно выгодные условия для сотрудничества. Это конкурентоспособные конторы, которые обеспечивают гостям вывод средств любым удобным способом моментально, они предоставляют быстрый доступ к зарубежным рынкам. Игрокам понравятся высокие коэффициенты и разнообразие спортивных событий.


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