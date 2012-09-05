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Регулировки
6 Марта 2017
Теги: авто

Четкость включения и выключения пусковой шестерни и сцепления редуктора зависит от правильной установки механизма дистанционного запуска. При перемещении рычага  в сторону вентилятора должны обеспечиваться полное введение пусковой шестерни в зацепление с венцом маховика дизеля и отключение сцепления редуктора, а при выводе этого же рычага к маховику двигателя — включение сцепления редуктора.

Регулировку механизма осуществляют следующим образом.

Отъединяют тягу дистанционного привода от тяги и последнюю or рычага включения сцепления. Поворотом рычага влево вводят пусковую шестерню в зацепление с венцом маховика дизеля, после чего отпускают рычаг, который под действием обратной пружины возвращается в крайнее правое положение. Поворотом рычага вправо включают сцепление. Затем отпускают стяжной болт и снимают рычаг с валика. Любите ездить с музыкой? Приобретите автомагнитолу в интернет-магазине 08k.ru наслаждайтесь поездкой.

Устанавливают тягу так, чтобы метка на рычаге включения пусковой шестерни оказалась между двумя метками, нанесенными сверху на плоской планке тяги.

Не изменяя положения валика, устанавливают рычаг на шлицевой валик так, чтобы отверстие в рычаге совместилось с отверстием вилки тяги ; при этом метка на рычаге не должна выходить за пределы, ограниченные метками на планке тяги.

Подсоединяют тягу к рычагу при помощи соединительного пальца, зашплинтовывают и затягивают болт.

Перемещают рычаг включения пусковой шестерни, расположенный в кабине комбайна, в рабочее положение.

Переводят рычаг включения муфты сцепления в выключенное положение, регулируют длину тяги дистанционного привода и соединяют их между собой.

Блокировка двигателя. Для обеспечения безопасности при запуске двигателя комбайн оборудован блокировкой, исключающей запуск при включенной передаче.

К одной поперечной тяге  переключения передач приварен кронштейн с осью. На оси с помощью шайбы и шплинта закреплена планка, которая перемещается между двумя пластинами, приваренными к другой поперечной тяге. Пластина имеет отбортовки А и Б, удерживающие планку от бокового смещения, а пластина — выштамповку с отверстием, на которую опирается эта же планка. В пластину вварена втулка с резьбой для включателя.

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