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Регулировка зазора
22 Марта 2017
Теги: авто

Регулируют зазор следующим образом. Отпускают контргайку вилки  и отъединяют вилку от рычага. Поворачивают последний с усилием Н в сторону сцепления и фиксируют его в таком положении. Перемещают вилку со штоком к гидроцилиндру до упора поршня  в дно гидроцилиндра. Вращая вилку, совмещают ее отверстие с отверстием Г на рычаге и, убедившись, что в них свободно проходит ось, переставляют вилку на отверстие В, соединяют ее с рычагом осью и закручивают контргайку.

Разборка сцепления и коробки передач. Сначала сливают масло из картера коробки передач и из дифференциала. Снимают коробку передач со сцеплением с моста ведущих колес. Для этого вынимают болты  из втулки и сдвигают ее по шлицам вдоль вала, пока она полностью не выйдет из полости втулки. Затем отъединяют тягу от рычага стояночного тормоза, а шток рабочего гидроцилиндра выключения сцепления — от рычага. Отъединяют тяги рычага переключения передач от штоков механизма включения передач. Отвертывают болты крепления коробки передач к корпусу дифференциала и гайку шпильки фиксации коробки к раме молотилки, предварительно установив опору под картер. Опускают коробку передач со сцеплением вниз и выводят ее из-под комбайна.

Помещают коробку передач на специальный стол и разбирают сцепление. Освобождают болты и удаляют втулку. Отгибают ус замковой шайбы и, отвернув гайку, снимают сцепление с вала коробки.

Отвертывают болты и отделяют кожух с нажимным диском от ступицы. Свинчивают гайки, предварительно освободив их от кернов в пазах стержня опорной вилки, и отъединяют диск с рычажками от кожуха. Вытаскивают оси и освобождают рычажки от вилки и от нажимного диска.


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