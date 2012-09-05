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Регулировка вариатора
18 Марта 2017
Теги: авто

Положение ведущего блока вариатора устанавливают изменением длины растяжки  так, чтобы разность расстояний между панелью молотилки и плоскостью шкива в четырех точках, равномерно расположенных по окружности вблизи наибольшего диаметра шкива, не превышала минимальную. Перед регулировкой нужно ослабить гайки болтов, стягивающих разрезные ушки корпусов подшипников, а после окончания работы надежно их зафиксировать. Если после затяжки наружная обойма подшипника проворачивается, то необходимо уменьшить толщину прокладок.Хотите купить автомобиль? Посмотрите здесь. В автосалоне Вавилов Сити представлен огромный выбор марок, моделей и расцветок по самым лучшим ценам в городе.

В процессе эксплуатации натяжение ремня автоматически поддерживается пружиной ведомого блока. Однако по мере вытяжки ремня уменьшается коэффициент вариации, сужается диапазон рабочих скоростей движения комбайна, что ухудшает технологическую приспосабливаемость его к изменяющимся условиям уборки. Кроме того, при большой вытяжке верхнее основание ремня может выйти за пределы наружного диаметра шкива. Поэтому конструкцией вариатора предусмотрена возможность регулировки положения ремня в ручьях ведущего и ведомого шкивов. Выполняют ее так.

Запускают двигатель, перемещают ручку управления золотником распределителя вариатора назад и делают выдержку, чтобы подвижный диск ведущего блока переместился в крайнее положение, а ремень — на минимальный диаметр шкива. Глушат двигатель и ослабляют затяжку гаек шпилек, а также болтов, стягивающих разрезные ушки корпусов подшипников ведущего блока. Ослабляют контргайку  на несколько оборотов и, Вращая регулировочную гайку, перемещают каркасную рамку вместе с ведущим блоком вдоль пазов А и Б до тех пор, пока стрела прогиба ремня от усилия Н, приложенного в середине пролета верхней ветви, не будет равна.... При этом верхнее основание ремня должно находиться не менее чем в  от наружного края шкива ведомого блока. Во время работы гайкой корректируют длину растяжки. После регулировки каркасную рамку фиксируют затяжкой контргайки, гаек шпилек и и болтов разрезных ушков корпусов подшипников ведущего блока.

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