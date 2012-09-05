Удобство езды, поездки на большие расстояния во время отпуска без особого утомления, а также точность и быстрая реакция во время вождения автомобиля в значительной мере зависят от правильного положения сиденья по отношению к органам управления автомобиля, а также от правильной установки угла наклона спинки.

Езда в первоклассном автомобиле с хорошо сконструированными сиденьями при их неправильной регулировке может быть менее удобной, чем на простых, но правильно отрегулированных сиденьях обычного автомобиля.

Сиденья водителя и рядом сидящего пассажира в автомобиле установлены так, что они могут перемещаться в направлении продольной оси автомобиля на 100—150 мм. Сначала устанавливают расстояние сиденья от рулевого колеса и педалей в зависимости от габаритных размеров фигуры водителя Для водителя с длинными ногами сиденье необходимо отодвинуть от органов управления автомобиля, чтобы обеспечить удобство пользования ими. Если колени наталкиваются на приборный щиток при выключении сцепления или внезапном торможении, теряется время, удлиняется тормозной путь, что в критической ситуации может вызвать аварию.

Для водителя невысокого роста сиденье располагают ближе к органам управления. Если оно удалено, удлиняется время, необходимое для выполнения соответствующих операций управления При сильно вытянутых ногах управление педалями производится только носками ступней, что неудобно и замедляет действия водителя, а экстренное торможение, которое требует усиленного надавливания на педаль тормоза, вообще невозможно. Кроме того, водитель оказывается «подвешенным» на руле, в связи с чем не может быстро и точно осуществлять управление, что может также привести к аварии, особенно на скользкой дороге или в сложной ситуации.

Правильная установка сиденья предполагает и соответствующий наклон спинки по отношению к нижней части. При небольшом отклонении спинки от вертикальной оси вся масса тела водителя создает нагрузку на подушку сиденья. Езда в таком положении неудобна и утомительна. Большой наклон спинки также неудобен. Масса тела водителя должного положения сиденья, на равномерно распределяться на подушку и на спинку сиденья. На рис. 39 показано правильное положение спинки по отношению к подушке сиденья и максимальные пределы допусков установки спинки. В таком положении тело водителя опирается равномерно на подушку и спинку.

Регулировку расстояния сиденья от органов управления и наклона спинки осуществляют с помощью соответствующих механизмов. Их работа описана в инструкциях по обслуживанию каждого автомобиля. Регулировка может быть плавной или ступенчатой. При установке сиденья необходимо выбрать положение, близкое к оптимальному.

Наклон спинки устанавливают по шаблону, изготовленному из картона или другого подобного материала с помощью транспортира.