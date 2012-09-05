Регулировка разрежения в диффузорах - это система с тремя, расположенными друг в друге диффузорами: здесь распылитель главного топливного жиклера выходит в малый диффузор, где самое большое разрежение, а распылитель компенсационного жиклера выходит в наружный, пластинчатый диффузор.

При увеличении открытия дросселя увеличивается частота вращения коленчатого вала, а значит и прохождение воздуха через диффузоры увеличивается - это приводит к увеличению истечения топлива в диффузорную полость, но в это же время (от динамического напора воздуха) стальные пластинки наружного диффузора расходятся и часть воздуха начинает идти через наружный пластинчатый диффузор, т. е. проходит мимо малого диффузора и, следовательно, в нем уменьшается разрежение, а значит происходит уменьшение истечения топлива, т. е. приготавливаемая смесь обедняется - соответственно величине отклонения пластин наружного диффузора (динамического напора проходящего воздуха).

Совместное действие главной дозирующей системы и системы холостого хода - здесь система холостого хода включена после главного топливного жиклера (главной дозирующей системы), т. е. работает она от каналов главной дозирующей системы. Таким образом, здесь система холостого хода и главная дозирующая дополняют друг друга и работают совместно: при малых открытиях дросселя работает система холостого хода, а при дальнейшем открытии дросселя начинает работать главная дозирующая система и при значительных открытиях дроссельной заслонки, т. е. больших разрежениях в диффузорной полости - через систему холостого хода начинает поступать дополнительный (тормозящий) воздух, который, эмульгируя топливо, уменьшает его расход.