Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Регулировка подшипников




Регулировка подшипников
22 Марта 2017
Теги: авто

Зазоры в соединениях рычагов трапеции устраняют, периодически подтягивая корончатые гайки.

Регулировку сходимости колес осуществляют следующим образом. Ослабляют гайки стяжных болтов наконечников поперечной рулевой тяги и, вращая тягу в нужную сторону, устанавливают колеса так, чтобы расстояние между внутренними краями шин спереди, замеренное на уровне оси колес в горизонтальной плоскости, было на,...  меньше расстояния между теми же точками, но с противоположной стороны.

Техническое обслуживание. Необходимо периодически проверять состояние узлов моста, своевременно регулировать и смазывать места соединения балки управляемого моста с осью хвостовика рамы молотилки, подшипники ступиц колес, шарниры наконечников поперечной тяги и гидроцилиндра, шкворни поворотных кулаков смазывают солидолом через каждые ч.

При появлении зазоров в шарнирах наконечников заменяют изношенные детали в такой последовательности. Снимают поперечную тягу или гидроцилиндр вместе с наконечниками, предварительно расшплинтовав и освободив корончатые гайки крепления пальцев наконечников на рычагах. Нажимая прессом на крышку, сжимают пружину и извлекают замковое кольцо. Вынимают из головки наконечника изношенные детали и заменяют их новыми. При сборке прессом утапливают крышку за пределы кольцевой канавки и вставляют в последнюю замковое кольцо.

При отсутствии новых деталей можно на ограниченный срок установить прокладки между крышкой и пружиной, предварительно убедившись, что палец и сухарь еще достаточно надежно удерживаются в головке наконечника.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Электрооборудование техники... - . (+19)
Заполнение гидравлической сист... - . (+31)
Гидробак - . (+24)
Обратный шариковый клапан... - . (+29)
Регулировка зазора... - . (+24)
Ведомый блок вариатора... - . (+74)
Ведущие колеса - . (+68)
Двойной клапан - . (+74)
Мост управляемых колес... - . (+96)
Замена вариаторного ремня... - . (+140)
Регулировка вариатора... - . (+79)
Вариатор привода ходовой части... - . (+78)
Autoshop 82 - . (+84)
Привод - . (+54)
Разборка дифференциала... - . (+94)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке