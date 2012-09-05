Зазоры в соединениях рычагов трапеции устраняют, периодически подтягивая корончатые гайки.

Регулировку сходимости колес осуществляют следующим образом. Ослабляют гайки стяжных болтов наконечников поперечной рулевой тяги и, вращая тягу в нужную сторону, устанавливают колеса так, чтобы расстояние между внутренними краями шин спереди, замеренное на уровне оси колес в горизонтальной плоскости, было на,... меньше расстояния между теми же точками, но с противоположной стороны.

Техническое обслуживание. Необходимо периодически проверять состояние узлов моста, своевременно регулировать и смазывать места соединения балки управляемого моста с осью хвостовика рамы молотилки, подшипники ступиц колес, шарниры наконечников поперечной тяги и гидроцилиндра, шкворни поворотных кулаков смазывают солидолом через каждые ч.

При появлении зазоров в шарнирах наконечников заменяют изношенные детали в такой последовательности. Снимают поперечную тягу или гидроцилиндр вместе с наконечниками, предварительно расшплинтовав и освободив корончатые гайки крепления пальцев наконечников на рычагах. Нажимая прессом на крышку, сжимают пружину и извлекают замковое кольцо. Вынимают из головки наконечника изношенные детали и заменяют их новыми. При сборке прессом утапливают крышку за пределы кольцевой канавки и вставляют в последнюю замковое кольцо.

При отсутствии новых деталей можно на ограниченный срок установить прокладки между крышкой и пружиной, предварительно убедившись, что палец и сухарь еще достаточно надежно удерживаются в головке наконечника.