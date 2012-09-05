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Регулирование скорости
14 Апреля 2017
Теги: авто

Равномерное движение: 1) разогнаться до выбранной заранее скорости; 2) движение с постоянной скоростью выполнять на самой высокой передаче (на самых низких оборотах), какая допустима по условиям устойчивой работы двигателя; 3) найти наименьшее перемещение педали скорости, соответствующее 44 фз конкретные показатели ; 4) зафиксировать педаль и перемещать ее только при отклонении скорости от выбранного значения.

Преодоление спусков: 1) на пологих спусках сохраняйте выбранную скорость, применяя накат; 2) при увеличении крутизны спуска тормозите двигателем, моторным замедлителем, подбирая передачи таким образом, чтобы стрелка тахометра была близка к пном, что обеспечивает максимальную тормозную силу; 3) при дальнейшем увеличении крутизны спуска тормозите дополнительно педалью тормоза, снижая скорость до безопасной величины.

Замедление: 1) планируйте замедление заранее и используйте движение накатом; 2) при необходимости увеличить замедление применяйте торможение двигателем и моторным замедлителем; 3) для дальнейшего увеличения замедления применяйте комбинированное торможение, переключая передачи таким образом, чтобы после включения низшей передачи стрелка тахометра «поднималась» до пном; 4) нажимать на педаль сцепления необходимо перед остановкой автомобиля, но не позже, чем стрелка тахометра опустится до оборотов, при которых выключается экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ).

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