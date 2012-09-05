Равномерное движение: 1) разогнаться до выбранной заранее скорости; 2) движение с постоянной скоростью выполнять на самой высокой передаче (на самых низких оборотах), какая допустима по условиям устойчивой работы двигателя; 3) найти наименьшее перемещение педали скорости, соответствующее 44 фз конкретные показатели ; 4) зафиксировать педаль и перемещать ее только при отклонении скорости от выбранного значения.

Преодоление спусков: 1) на пологих спусках сохраняйте выбранную скорость, применяя накат; 2) при увеличении крутизны спуска тормозите двигателем, моторным замедлителем, подбирая передачи таким образом, чтобы стрелка тахометра была близка к п ном , что обеспечивает максимальную тормозную силу; 3) при дальнейшем увеличении крутизны спуска тормозите дополнительно педалью тормоза, снижая скорость до безопасной величины.