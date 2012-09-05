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Регистрация в БК Олимп
28 Января 2021

Портал виртуального букмекера Олимп отличается понятным и простым интерфейсом, высокими коэффициентами, а также эксклюзивными видеотрансляциями важнейших спортивных событий. Контора является официальным партнером национальных федераций баскетбола, бадминтона, волейбола, гандбола и других спортивных дисциплин. Кроме этого в числе партнеров букмекера есть Российский футбольный союз и Союз биатлонистов России. Сравнительно недавно Олимп стал титульным партнером суперкубка и футбольного кубка России. Также его связывают партнерские отношения с чемпионатами ПФЛ и ФНЛ. 


Регистрация в БК Олимп

Линия Олимп отличается разнообразием и содержит практически все важнейшие спортивные дисциплины. Однако чтобы воспользоваться такой возможностью и получить доступ к ставкам, нужно зарегистрироваться. Регистрация в БК Олимп выполняется через официальный веб-сайт конторы. Процедура занимает минимум времени. Пользователю нужно лишь заполнить онлайн-анкету и отослать ее администрации портала. В ответ он получит ссылку по электронной почте, которую нужно активировать. После завершения процедуры беттор может пополнить игорный депозит и перейти на онлайн-ставки. Однако нельзя забывать о верификации аккаунта, которую должен пройти каждый зарегистрированный клиент. Виртуальный букмекер платежи осуществляет через систему Киви-банка. Если вы пройдете верификацию в данной системы, получите Профессиональный статус кошелька в этой платежной системе. При наличии такого статуса, достаточно его подтверждения через веб-сайт букмекера. 


Линия ставок

Сейчас Олимп предлагает своим зарегистрированным пользователям 30-35 спортивных дисциплин на выбор. Здесь представлены такие популярнейшие виды, как волейбол, баскетбол, футбол, теннис и хоккей. Желающие могут поставить на боевые искусства, такие как ММА, бокс или же борьбу. Сравнительно недавно линия виртуального букмекера пополнилась турнирами по киберспорту. Это КС:ГО, Лига Легенд, Овервотч, Старкрафт2 и Дота2. Особо следует отметить прекрасные коэффициенты, которые контора предлагает на вышеперечисленные дисциплины, чемпионаты, соревнования и матчи.

Букмекер принимает разные виды онланй-ставок. Однако особой популярностью среди азартной публики пользуются Лайв-ставки, которые имеют свои преимущества. Принимаются они на разные турниры или же события круглосуточно. Маржа Олимп по лайв-событиям составляет 9-16 процентов. Благодаря этому игроки получают конкурентные котировки по Лайв-ставкам. Обновление коэффициентов происходит оперативно в лайв-режиме. Параллельно бетторы могут наблюдать за спортивными онлайн-трансляциями прямо с веб-сайта Олимп.

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