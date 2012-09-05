Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это хозяйственное общество, в учреждении которого участвует одно или несколько физических (юридических) лиц. ООО включает уставной капитал, что состоит из долей участников.

Стоит сказать, что для регистрации ООО необходимы соответствующие знания, так как не каждый легко будет ориентироваться законодательстве.

Для регистрации ООО необходимо подготовить ряд документов, среди которых:

Копия паспорта и данные относительно ИНН. Если вы иностранец, то предоставляется еще нотариально заверенный перевод паспорта.

Копия выписки из ЕГРЮЛ, устав и протокол назначения руководителя.

Выписка из торгового реестра.

Если вы не готовы самостоятельно заниматься регистрацией ООО, вам стоит обратиться в юридическую организацию. Данная процедура будет состоять из нескольких этапов:

Заключения договора на открытие ООО, описания компании.

Подготовки учредительных документов, передачи их на подпись заказчику.

Заверения подписи заявителя у нотариуса.

Подачи документов в МИФНС.

Предоставления зарегистрированных документов по договоренности.

Изготовления печати, подготовки документов для открытия расчетного счета.

Подачи документов в банк (необходимо присутствие генерального директора).

Постановки ООО на учет в пенсионный фонд и фонд социального страхования.

Передачи данных расчетного счета в ИФНС.

Отдельно оплачивается государственная пошлина, нотариальные траты, комиссии в банке и уставной капитал.

В результате заказчику передается:

Свидетельство о государственной регистрации ООО.

Документы относительно постановки на учет в налоговую.

Устав (и штамп налоговой).

Выписка из ЕГРЮЛ.

Письмо, назначающее руководителя.

Письмо, где представлены коды статистики.

Извещение о регистрации как страхователя и в Пенсионном Фонде.

Выписка по открытию счета.

Печать.

Как заключается договор?

В договоре юридическая организация обязуется правильно провести регистрацию ООО. Важно учитывать и конкретные сроки:

Документы готовятся от 1 до 2 дней.

Регистрация в ИФНС проводится за 5 дней.

Печать изготавливается в течение дня.

Расчетный счет открывается в период от часа до нескольких недель (зависит от конкретного банка).

Для постановки на учет в фонды необходимо около 5-ти дней.

Заказчик и юридическая организация четко прописывают права и обязанности, чтобы себя обезопасить. По этой причине вы не рискуете, а экономите свои ресурсы! Юристы легко зарегистрируют ООО, чтобы вы вели законную деятельность.