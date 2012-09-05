Известно, что все, кто желает попробовать себя в роли частного предпринимателя, должный пройти специальную регистрацию. Лишь после этого можно будет попробовать себя в бизнесе, проявив самые лучшие качества. Регистрация ФОП в Украине не займет много времени, если обратиться в добросовестную компанию.

Вообще, с начала 2016 года данной процедурой начали заниматься нотариальные агентства. У них есть возможность регистрации будущих предпринимателей без учета их прописки. Получается, если лицо прописано не в Киеве, но при этом планирует осуществлять деятельность именно здесь, оно без труда сможет сделать это.





Основные требования для регистрации

Необходимо понимать, что вышеописанная процедура предполагает выбор конкретной сферы деятельности. Для начала нужно выбрать в КВЭД основной и парочку второстепенных кодов. Благодаря такой предусмотрительности предприниматель в будущем сможет активнее развивать свое дело. Поэтому ограничиваться одним кодом не рекомендуется.

Для быстрой и успешной регистрации ФОП потребуется передать нотариусу пакет определенных документов. Естественно, их необходимо составлять на украинском языке, который является государственным. После проверки бумаг специалист обязан внести некоторые данные в государственный реестр. К слову, там же находится информация о всех других предпринимателях и общественных организациях. После этого можно будет начать заниматься активным развитием своего дела. Более подробно об этом написано на сайте averina.com.ua.





Где необходимо осуществлять процедуру регистрации?

Чтобы процедура была официально завершена, необходимо посетить нотариальное агентство Евгении Авериной. Почему именно его? Все просто: именно здесь вам предоставят возможность в кратчайшие сроки стать частью бизнеса. Найти данную контору не составит труда. Она расположена в центре города. Каждый день (кроме воскресенья) любой желающий сможет посетить заведение и воспользоваться его услугой.

Каждый из специалистов этой фирмы занимается определенными обязанностями. С помощью такого четкого распределения дел можно в оперативном режиме обслуживать клиентов и грамотно оформлять им документы. Специалист, к которому вы обратитесь, будет знать абсолютно все о регистрации ФЛП и проведет ее максимально качественно. Не переживайте – сотрудники предпримут все меры, дабы процедура завершилась успешно, и вы наконец-то смогли стать предпринимателем.



