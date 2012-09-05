— Что значит “оптимизировать процесс регистрации транспортных средств”?

— Это значит, что вы за 15 минут ставите ваше транспортное средство на учет и больше — никаких мучений, хождений и хлопот. Со временем мы должны вообще отказаться от постановки машины на временный учет.

— Предполагается “дальнейшее совершенствование системы предоставления специального права на управление транспортными средствами, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений” — в чем суть этого положения?

— Мы уже разработали и представили, в частности, в Минобразования, новый порядок приема экзаменов на получение водительских прав. Нынешние формы устарели. Что-то мы берем из европейского опыта, что- то оставляем российское. Мы исходим из того, что на экзамене необходимо давать объективную оценку, знания и навыки должны быть прочными, а мышление логическим. В частности, увеличивается количество экзаменационных вопросов, они приближаются к реальной обстановке на дороге, сокращается время на раздумье,— ведь водителю необходимо быстро принять правильное решение, а не разводить 5-6 автомобилей на перекрестке.