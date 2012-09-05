Основная функция зарубежных отделений — это удовлетворение потребностей головного банка в пределах, обусловленных местной средой. Операции зарубежных отделений отражают как особенности принимающей страны, так и нужды головной организации. В последующих разделах мы разберем характер основных операций, выполняемых отделениями в разных частях мира.

В Великобритании отделения играют особую роль. Лондон — это ведущий финансовый центр мира, обладающий уникальным механизмом денежного рынка. Экономика Великобритании также предоставляет американским многонациональным компаниям благоприятные возможности для инвестиций. Следовательно, главных видов деятельности отделений в Великобритании в основном два, а именно: операции на оптовом денежном рынке и оказание услуг многонациональным компаниям, в основном американским. Средний размер отделений в Великобритании является наглядным подтверждением оптового характера его деятельности. В рамках операций на денежном рынке существенную роль играют торговля евродолларами и свопы по фунтам стерлингов.

Отделения, расположенные на континенте, функционируют во многом идентично отделениям в Великобритании. И все же есть несколько отличий. Во-первых, отделения, расположенные на континенте, являются более мелкими, что объясняется тем, что Лондонский рынок евродолларов препятствует росту других секторов еврорынка. Во-вторых, деятельность континентальных отделений в основном проходит на мультивалютной основе (смешанные евродоллары, евростерлинги, еврофранцузские франки).

В то время как европейские отделения в основном имеют оптовую направленность, латиноамериканские отделения главным образом розничные. Именно у них можно купить биткоин. В среднем размер латиноамериканских отделений равен 1/5 размера отделений в Европе. Эти отделения осуществляют общие финансовые услуги, выполняют местные платежи между торговыми фирмами (что является практикой во многих странах Латинской Америки), финансируют внешнюю торговлю и производят учет долларовых средств для головной организации. Эти последние операции относятся в первую очередь к внешним долларовым кредитам, в которых принимает участие головной (американский) банк. Эти активы могут быть конвертированы в облигации, паевые вложения в акции или портфельные инвестиции в стране-заемщике. Эти отделения выполняют функцию поиска более привлекательных возможностей обмена долговых обязательств (долларовых) на более привлекательные активы.