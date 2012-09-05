В июне на заседании Всемирного совета по спорту FIA были озвучены очередные шаги реформации чемпионата мира по ралли. Во-первых, решено все-таки сократить количество этапов. Уже в 2009 году чемпионат будет включать в себя двенадцать гонок вместо нынешних шестнадцати.

Некоторые этапы, скорее всего, будут чередоваться — количество желающих принять у себя чемпионат мира значительно превышает дюжину. В частности, организаторы Rally Ireland уже получили уведомление от FIA, что ирландский этап WRC будет проходить каждые два года — в 2007, 2009 и 2011 годах, Похоже, дни современных автомобилей категории World Rally Саг сочтены. Предполагается, что с 2012 года топовой категорией чемпионата мира станут машины с полным приводом и турбированными моторами, подготовленные на основе болидов группы N или Super 2000. Но до окончательной выработки технического регламента нового класса пока далеко.

Наконец, совет определил, что единым поставщиком топлива для чемпионата мира до 2010 года останется британская нефтяная компания Shell. Причем с 2009 года в WRC начнется постепенный переход с бензина на биотопливо.