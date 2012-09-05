Сейчас идет обсуждение проекта, и после доработки в начале будущего года Концепция должна быть передана на утверждение. Телефон для замечаний и пожеланий — 222-6485”.

— Предстоит широкомасштабная реформа ГАИ — было ли что-нибудь подобное в прошлом?

— На моей памяти, таких реформ, с упором на доверие к участнику движения не было. В Госавтоинспекции я с 1969 года, пережил разные периоды, хорошо помню, кстати, времена, когда и милицию любили, и в газетах об этом писали.

Сегодня нас беспощадно критикуют за пристрастное отношение инспектора к водителю. Согласен, оно должно быть мягче. Но есть и другая сторона медали. Недавно мы похоронили наших ребят, убитых в Долгопрудном. Как после этого инспектор будет относиться к участнику движения? Естественно, чтобы обезопасить свою жизнь, он подойдет к нему со взведенным автоматом. Могли эти инспектора остаться в живых? Могли. Если бы халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей. Закрылись бы, да и спали. Правда, сомневаюсь, остались бы тогда живы граждане Долгопрудного. Вот когда понимаешь, что кто-то должен стоять на краю, быть жестким, чтобы такое никогда больше не случилось. А в прессе читаешь: готовят из рук вон, стреляют плохо. Говорить можно всякое. Да, не все профессионалы. Обучаем, делаем все возможное.

— Кто авторы концепции, кто вообще участвует в подготовке документов по ГАИ и ПДД?

— Концепцию писали наши сотрудники, грамотные специалисты. И ПДД раньше готовили в МВД, но с подобной практикой сейчас покончено, поскольку самим писать и самим же написанное контролировать — не очень корректно. Теперь этим занимается Министерство транспорта.

— Что стоит за планами изменить и дополнить Гражданский кодекс РФ “в части урегулирования права владения, пользования и распоряжения” автотранспортным средством?

— Автомобиль притягателен для криминальных структур. Продав украденную машину, можно хорошо заработать. Уголовная же ответственность за это преступление не соответствует тяжести проступка. Я не за жесткие карательные меры. Но кража, например, банки консервов с дачи и автомобиля — разные вещи, и ответственность должна быть соизмерима.