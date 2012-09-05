Заемщики, у которых есть проблемы со своевременным погашением займов, могут воспользоваться услугой рефинансирования. Что это такое?

В жизни бывают разные ситуации, когда даже разумное управление семейным бюджетом может вызвать финансовые проблемы. Тогда сложно вовремя выплатить долг, поэтому некоторые компании, работающие в небанковском секторе, предлагают вариант рефинансирования займа, чтобы избежать неприятных последствий невыполнения договора. Рефинансирование займа - это не что иное, как получение нового кредита от другой компании для покрытия предыдущего долга.

На практике это означает, что в случае проблем с погашением вы должны обратиться к своему кредитору. Он предложит вариант рефинансирования кредита. Выдаваемый таким образом онлайн-кредит полностью предназначен для погашения долга, а новая компания становится кредитором. Таким образом можно избежать последствий невыплаты кредита в срок и погасить его на новых условиях.





Как получить рефинансирование займа?

Первым шагом к рефинансированию займа является уведомление кредитора о проблеме с погашением долга до наступления срока, указанного в договоре. Одно из решений в такой ситуации - возможность рефинансирования. Многие люди путают продление кредита и рефинансирование, которые, хотя и предназначены для того, чтобы помочь выплатить долг, значительно отличаются друг от друга. Прежде всего, продление кредита предполагает перенос срока погашения на другой срок. Эту услугу предоставляет кредитор, у которого есть задолженность.





Рефинансирование займа под ПТС

Относительно недавно появился новый тип рефинансирования. Это так называемое рефинансирование займа под ПТС. Что представляет собой данная услуга? Ее суть в перезалоге Паспорта транспортного средства на более выгодных условиях. Особенность услуги в том, что за клиентом сохраняется право эксплуатации транспортного средства в течение всего срока рефинансирования.

Рефинансирование под залог ПТС – это одна из услуг, которая предоставляется компанией Европейский Экспресс Кредит. Она адресована совершеннолетним гражданам Российской Федерации, в собственности которых есть автомобиль. Дополнительная информация также доступна на euroexpresscredit.ru

Благодаря рефинансированию под залог ПТС от компании Европейский Экспресс Кредит текущая задолженность будет погашена. Владелец авто станет клиентом другой компании, тем самым выиграв время для своевременного погашения задолженности.



