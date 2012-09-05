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В разделе Редуктра КамАЗ Татразбор https://tatrazbor.com/product-category/reduktor/ представлен огромный выбор данных деталей оригинального производства. Они делятся на передние и задние, с блокировкой или без, а также по других параметрам. Редуктора заднего моста авто данной марки имеют определенное количество зубьев. Это важный фактор, по которому автовладельцы выбирают редуктор. Каждый редуктор имеет ограничения и может быть установлен на определенные модели грузовиков или иной технике КамАЗ. Некоторые из них используются на моделях, выпущенных до 2000 г. Другие - на более современных моделях. Следовательно, очень важно ознакомиться с техническими спецификациями каждого редуктора, прежде чем заказывать его в Татразбор.



Большинство образцов редуктора для КамАЗ имеет универсальные данные для передачи вращений. Кроме бортового грузового автотранспорта они устанавливаются и на самосвалы. Следует уделить внимание главной передаче на полуось. Она может быть старого или нового образца. Также учитывается количество шлицов. Некоторые блокировки не имеют блокировки, поставляются с квадратным фланцем на четыре отверстия. Другие модели производятся с блокировкой. Покупатели должны внимательно ознакомиться с перечнем моделей, на которые устанавливаются конкретные редуктора. Это касается деталей как для переднего, также и для заднего моста.



На веб-сайте Татразбор в категории Редуктора КамАЗ каждая товарная позиция имеет детальную карточку с техническими характеристиками, в которых указано количество зубьев, их соотношение, передаточное число, вес, длина/ширина/высота каждого устройства. Кроме этого продавец предлагает потенциальным заказчикам высококачественные фотоснимки каждой модели редуктора, которые помогут создать визуальное представление о приобретаемом товаре. Чтобы приобрести подходящий редуктор достаточно переместить его в корзину и оплатить онлайн-заказ. Остальные технические вопросы по отгрузке и доставке заказа решаются высококвалифицированными сотрудниками онлайн-магазина.

