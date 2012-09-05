Татразбор предлагает автомобилистам огромный выбор высококачественных,
оригинальных запчастей разного назначения. Онлайн-магазин имеет
собственное складское хозяйство, где представлено более 14 тыс. позиций.
Если вы не нашли подходящую деталь или же расходник на веб-сайте
продавца, можно обратиться к консультантам и заказать их со склада. Они
проинформируют вас о наличии заинтересованной вас детали и позаботятся о
его оперативной доставке. Для этого нужно лишь оставить ваш контактный
телефонный номер, по которому с вами через пять минут свяжется опытный
менеджер онлайн-магазина и предоставит все необходимые услуги. Все
товарные позиции на веб-сайте продавца грамотно распределены по
тематическим категориям.
В разделе Редуктра КамАЗ Татразбор
https://tatrazbor.com/product-category/reduktor/ представлен огромный
выбор данных деталей оригинального производства. Они делятся на передние
и задние, с блокировкой или без, а также по других параметрам.
Редуктора заднего моста авто данной марки имеют определенное количество
зубьев. Это важный фактор, по которому автовладельцы выбирают редуктор.
Каждый редуктор имеет ограничения и может быть установлен на
определенные модели грузовиков или иной технике КамАЗ. Некоторые из них
используются на моделях, выпущенных до 2000 г. Другие - на более
современных моделях. Следовательно, очень важно ознакомиться с
техническими спецификациями каждого редуктора, прежде чем заказывать его
в Татразбор.
Большинство образцов редуктора для КамАЗ имеет универсальные данные для
передачи вращений. Кроме бортового грузового автотранспорта они
устанавливаются и на самосвалы. Следует уделить внимание главной
передаче на полуось. Она может быть старого или нового образца. Также
учитывается количество шлицов. Некоторые блокировки не имеют блокировки,
поставляются с квадратным фланцем на четыре отверстия. Другие модели
производятся с блокировкой. Покупатели должны внимательно ознакомиться с
перечнем моделей, на которые устанавливаются конкретные редуктора. Это
касается деталей как для переднего, также и для заднего моста.
На веб-сайте Татразбор в категории Редуктора КамАЗ каждая товарная
позиция имеет детальную карточку с техническими характеристиками, в
которых указано количество зубьев, их соотношение, передаточное число,
вес, длина/ширина/высота каждого устройства. Кроме этого продавец
предлагает потенциальным заказчикам высококачественные фотоснимки каждой
модели редуктора, которые помогут создать визуальное представление о
приобретаемом товаре. Чтобы приобрести подходящий редуктор достаточно
переместить его в корзину и оплатить онлайн-заказ. Остальные технические
вопросы по отгрузке и доставке заказа решаются высококвалифицированными
сотрудниками онлайн-магазина.