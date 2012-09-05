Важно понимать, что создание порядка и чистоты – это не врожденное качество. Маленький человечек не осознает, что вокруг беспорядок, он воспринимает это безоценочно.





Ребенку нужен пример

Странно требовать от кого-то чистоты, если сам ее не соблюдаешь. Ребенок должен понимать, что родители ценят порядок и прилагают усилия для его достижения. Важно, чтобы малыш видел и слышал, что в доме наведение порядка является неотъемлемой частью быта и взрослые члены семьи относятся к этому серьезно.





Игровая форма

Всем известно, что дети очень любят играть. Вот и процесс уборки можно превратить в забавную игру. Можно, например, провести веселое соревнование: кто быстрее сложит чистое белье, или, кто быстрее справится с мытьем чашек. Чтобы малыш после игры убирал игрушки, можно объяснить ему, что у них есть свой домик. Можно рассказать, что игрушки скучают без своего домика, когда он спит и не играет с ними.

Похвала. Любой человек восприимчив к добрым словам и похвале. Нужно хвалить ребенка за проделанный труд, тем более если у него что-то пока не получается сделать хорошо или правильно. Теплые слова одобрения помогут ему:

исправить ошибки;

не отнимут желания продолжать начатое.

Обязательно, какую бы мелочь малыш не сделал по хозяйству, нужно сказать о том, как нужна была маме, папе или бабушке его помощь.





Должна быть свобода выбора

Человек, даже совсем маленький, чувствует себя комфортно, когда имеет свободу выбора в действиях. Стоит позволить малышу самому выбирать как будут разложены его вещи в шкафу или игрушки в детской комнате. Но нельзя позволять при этом устраивать хаос. Правила, принятые в семье, должны работать в любом случае. Просто нужно правильно и спокойно объяснить малышу, почему нельзя, например, оставлять еду и грязную посуду в комнате на ночь и необходимо ее убирать и мыть. Это не только воспитает аккуратность у ребенка, но и избавит маму от лишней уборки и она сможет немного отдохнуть, посвятить время себе, например, зайти на сайт https://clubvulkanrussia-deluxe.com/game/view/demo/book-of-ra-deluxe и поиграть в интересную игру с призами и бонусами.

Обучение. При привлечении ребенка к совместной уборке, в процессе необходимо рассказывать ему для чего делается то или иное мероприятие и как нужно делать его правильно. Можно объяснить, к примеру, что каждая вещь должна лежать на своем месте, чтобы ее было легко найти. Важно рассказать, что дом становится красивее, когда в нем чисто. Возможно, малыш не хочет убираться в доме по той причине, что не понимает зачем это нужно и как это сделать правильно.

Борьба с разбросанными игрушками. Навести порядок среди игрушек и научить ребенка организованности в этом вопросе не трудно. Можно приобрести несколько коробок и совместным творчеством украсить их так, чтобы они отличались. Пусть одна коробка станет гаражом для машинок, вторая будет хранить конструкторы и кубики, а третья, например, будет специально для роботов. Так малышу будет легче и интереснее раскладывать игрушки по местам.

Эти простые советы должны помочь молодым родителям воспитать у ребенка любовь к уборке в доме. Такое скучное занятие можно сделать занимательной командной игрой, которая объединит всех членов семьи.