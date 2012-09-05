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На протяжении всего существования онлайн-клуба остаются популярными следующие эмуляторы:

Резидент – опасная шпионская игра в мультяшном стиле;

Книга Ра – востребованная тематика Египетских богов и их драгоценностей;

Фруктовый Коктейль – излюбленная и ненавязчивая игра с веселыми комбинациями;

Лягушки – необычный сюжет и очень заманчивые предложения в бонусном туре;

Гараж – мужской аппарат, удерживающий заданную тематику от начала и до конца.

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