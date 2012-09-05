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Реализация программы
19 Ноября 2020
Теги: авто

Гидравлический модулятор и датчики частот вращения колес вполне работоспособны при установке под капотом и днищем автомобиля. Датчики угловой скорости вокруг вертикальной оси, поперечного ускорения, угла поворота рулевого колеса и блок ECU устанавливаются в пассажирском салоне или в багажнике.

Датчики

Интерфейсные средства контроля являются обязательными и могут эффективно внедряться при относительно низкой стоимости современных блоков ECU. Интерфейсный контроль оказывает решающее воздействие на конструкцию датчиков и звеньев сопряжения.Требования к датчикам установлены по оценочно-имитационным исследованиям совместно с экстенсивной программой дорожных испытаний. Также исследовались последствия побочных влияний на работу ESP (например, влияние расположения в автомобиле). В целях обеспечения необходимой надежности этих комплексных систем с точки зрения безопасности движения должны рассматриваться вопросы аналитического резервирования или применения резервных датчиков.

Электронный блок управления (ECU)

Разработан на основе стандартной четырехслойной технологии печатных плат и содержит два частично резервных компьютера. все механизмы для запуска клапанов и включения ламп, а также полупроводниковые реле для управления клапанами и насосом, цепи интерфейса для устройств согласования по уровню и форме сигнала датчика и соответствующий выключатель ввода данных для дополнительных сигналов, поступающих, например, от выключателя стоп-сигналов. Он интегрирован с интерфейсом CAN в целях облегчения связи с другими системами автомобиля (например, управление двигателем).


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