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Реактивные штанги
29 Мая 2018
Теги: авто

Вместо восприятия реактивного момента трубой, окружающей карданный вал, он может быть воспринят штангой, жёстко или шарнирно прикреплённой к середине картера заднего моста.

Поскольку изгибающий момент. воспринимаемый сечениями реактивной штанги, уменьшается обратно пропорционально расстоянию данного сечения от оси заднего моста, желательно штамповать реактивную штангу из стали, придавая ей швеллерный профиль, с высотой, уменьшающейся по мере удаления от оси заднего моста. Штампованные соединительные детали могут быть приклёпаны к штанге или прикреплены к ней болтами.

Передний конец реактивной штанги опирается на поперечину рамы. Если штанга предназначена только для восприятия момента, а не толкающего усилия, она может быть соединена с опорой шарнирно. Соединение должно быть таким, чтобы штанга могла воспринимать моменты, действующие в обоих направлениях, т. е. как момент от силы тяги, так и тормозной момент. Желательно иметь демпфирующее соединение, потому что оно смягчает толчки и уменьшает шум. Реактивные штанги описанного типа теперь ставятся редко, за исключением тех случаев, когда применяются не листовые рессоры.


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тут были комменты. RIP!






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