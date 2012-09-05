Колодки внутренних тормозов раздвигаются или прижимаются к барабану посредством одного из четырёх механизмов включения: кулачка, клина, коленчатого валика и винта, причём наиболее широко применяются первые два. Желательно, чтобы передаточное число тормозного механизма (отношение перемещения педали к перемещению колодки) увеличивалось при включении тормоза, так как это даёт больший тормозной эффект при заданном усилии на педали. В течение первой части хода педали водитель преодолевает только натяжение оттормаживающих пружин и трение в механизме, и на этом участке хода педали нет необходимости в большом передаточном числе. Указанное требование удовлетворяется кулачком с плоскими кромками, соприкасающимися с плоской поверхностью конца колодки. При этом устройстве передаточное число механизма имеет наименьшую величину при включённом тормозе, когда в соприкосновении находятся плоские поверхности кулачка и колодки, и увеличивается по мере увеличения угла между этими плоскостями при повороте кулачка. Выигрыш в передаточном числе механизма может быть ещё более увеличен применением овального или фасонного кулачков. Предстоит ремонт автомобиля? Посмотрите автозапчасти интернет магазин запчастей. Здесь вы найдете широкий выбор деталей по доступным ценам.

Кулачки с переменным передаточным числом пригодны для тормозов со сравнительно тонкими обшивками, у которых точка кулачка, соответствующая моменту полного торможения, не перемещается заметным образом по профилю в течение всего срока службы обшивки. Для тормозов с обшивками толщиной 12 мм и более применяются кулачки с постоянным передаточным числом, действующие на ролики, а заданное усилие на педали будет всегда обеспечивать приблизительно одинаковый тормозной эффект независимо от степени износа обшивок.

Тормозные кулачки могут иметь жёсткое крепление или плавающее устройство. Плавающий кулачок оказывает всегда одинаковое усилие на обе колодки в отличие от кулачка с жёстким креплением. При точном изготовлении и регулировке кулачок с жёстким креплением может дать вначале приблизительно одинаковые усилия на обе колодки, но по мере более быстрого износа обшивки самотормозящей колодки усилие кулачка на эту колодку (при заданном усилии на педали) постепенно уменьшается, а усилие на другую колодку увеличивается, поэтому рекомендуется применение плавающих кулачков.