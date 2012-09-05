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Развитие конструкций двигателей
3 Апреля 2020
Теги: авто

Техническая политика завода в области создания и развития конструкций двигателей диктовалась требованиями потребителей, государственной политикой в машиностроительной промышленности, конъюнктурой рынка, а также производственными и технологическими возможностями завода и предприятий-смежников. Изменение этих требований приводило к необходимости внесения коррективов в техническую политику завода. В обобщенном плане можно определить пять периодов, при смене которых имела место более или менее значительная корректировка этой политики.

I - от начала разработки конструкций двигателей - будущих объектов производства завода, до момента организации отдела главного конструктора (ОГК ЗМЗ) - 1956 - I960 гг.

II - от организации ОГК до момента, когда он стал держателем подлинников конструкторской документации, то есть был наделен правами самостоятельного конструкторского подразделения - 1960 - 1972 гг.

III - от момента приобретения ОГК самостоятельности до начала проектирования принципиально новых двигателей - 1972 - 1980 гг.

IV - от начала разработки модели ЗМЗ-406.10 до перехода экономики страны на рыночные отношения - 1980 - 1992 гг.

V - от перехода на рыночные отношения по настоящее время.

Т. Первоначально ЗМЗ создавался как филиал Горьковского автозавода. Создание конструкций двигателей было возложено на КЭО ГАЗ. ЗМЗ был определен главным поставщиком двигателей для ГАЗа. Новые конструкции должны были заменить морально устаревшие модели, которые изготавливались на ГАЗе - рядные нижнеклапанные карбюраторные двигатели - четырехцилиндровый с рабочим объемом 2.12 дм3, D/S = 82/100 (базовая модель ГАЗ-20) и шести- цилиндровый с рабочим объемом 3.48 дм3, D/S = 82/110 (базовая модель ГАЗ-51). Они должны были обеспечивать всю гамму выпускаемых ГАЗом автомобилей: легковых среднего класса типа «Волга»; повышенного класса типа «Чайка»; грузовых с грузоподъемностью 2.5 т типа ГАЗ-51 и 4 т типа ГАЗ-53; высокой проходимости типа ГАЗ-66 и специальных - бронетранспортеров, гусеничных вездеходов. Кроме того, должны были быть учтены требования заводов, выпускавших автомобили и автобусы на базе узлов автомобилей ГАЗ - Павловского, Курганского, Рижского, Ереванского автобусных и других предприятий, а также заводов, производивших агрегаты с использованием стационарных модификаций двигателей.


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