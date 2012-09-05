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Разведка боем
5 Июля 2017
Теги: авто

Автором идеи создания седана высшего класса под «народной» маркой был сам глава «VW Group» Фердинанд Пиех. И это при том, что у концерна есть не только Audi А8, но и все права на марки «Bentley» и «Bugatti», под которыми сам бог велел выпускать дорогие автомобили!

На самом деле идея хотя и рискованная, но не бессмысленная - для покупателя модели VW почти не ассоциируются с маркой «Audi», и если роскошный VW Phaeton станет успешным, то и владельцы популярных Polo, Golf и Passat будут чувствовать себя членами элитарного клуба. Вот только это «если» предполагает, что Phaeton сможет отобрать значительную часть клиентов у «Mercedes», BMW и той же «Audi». Для этого мало иметь отличный автомобиль, нужно тщательно взрастить его имидж, что требует времени, которое, как известно, деньги. К тому же стоимость в этом классе определяющей роли не играет, и демпинговые цены скорее навредят, чем помогут в конкурентной борьбе. Словом, карьера большому VW предстоит, мягко непростая, напоминающая разведку рынка боем.

Самая недорогая модификация наиболее престижного и одновременно самого популярного автомобиля среди аналогов. Даже при минимальном оснащении стоит дороже, чем испытанный Phaeton, причем опции очень дороги. Критиковать можно, пожалуй, только цену.

Пренебрегать »шестеркой» не стоит: она отлично справляется с тяжелой машиной, причем делает это уверенно и потрясающе бесшумно уверен и начисто лишен визгливых ноток. В спокойном режиме мотор бесшумен, и на малых скоростях весьма откровенно солирует звук от качения шин, а после 100 км/ч его перекрывает аэродинамический шум. Так что, если вы не претендуете на участие в светофорных гонках, что солидному клиенту и не к лицу, не стоит пренебрежительно относиться к VW Phaeton с шестицилиндровым мотором.

 

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