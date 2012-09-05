Каждому автовладельцу необходимо знать важность правильной регулировки развал-схождения колес. Если подобная регулировка будет выполнена неточно и подвеска находится в неправильном состоянии, то непременно мы станем свидетелями неравномерного износа резины, ухудшения управляемости, а соответственно и устойчивости авто. Поэтом вашей безопасности на дорогах будет угрожать серьезная опасность. Ведь по перечисленным причинам очень часто происходят ДТП, выходят из строя различные системы или же детали, вынуждая автовладельцев серьезно раскошелиться на ремонт.

Чтобы сход развал был отрегулирован максимально точно, лучше воспользоваться услугами настоящих профессионалом. Наш автотехцентр уже на протяжении семи лет занимается подобными проблемами, обладая огромнейшим опытом. Наши высококвалифицированные матсреа настраивают углы колес с максимальной точностью. За пройденные годы нам удалось собрать целую команду настоящих профессионалов, которые обладают огромнейшим стажем работы с различными модификациями авто. Все работы по регулировке нами выполняются на наиболее современном, и можно сказать - инновационном оборудовании, которое относится к седьмому поколению. Благодаря наличию 3Д-технологии, при выполнении схода-развала достигается высочайшая точность.

Сейчас нашим мастерам под силу решение любых проблем, беспокоящих автовладельцев. Они возьмутся даже за такие работы, от которых отказываются другие автосервисы. Достаточно приехать к нам, и вы самолично убедитесь в безупречном качестве нашего сервиса. Среди основных преимуществ нашего сервис-центра можно выделить наличие 3Д-стенда развала-схождения, опыт и высочайший уровень наших мастеров. Кроме этого наши развальщики постоянно повышают квалификацию, посещая различные тренинги. Благодаря наличию суперсовременного оборудования мы добиваемся непревзойденных результатов.

Нельзя обойти стороной и приемлемую финансовую политику нашего сервис-центра. Стоимость наших услуг гораздо более доступная для автовладельцев, чем в других автотехцентрах. Кроме этого мы постоянно проводит разнообразные акции и объявляем существенные скидки,что позволяет автовладельцам экономить дополнительные средства. Следовательно, обращаясь к нам, вы получите не только высококачественный сервис по выполнению схода-развала, но еще и возможность сберечь личные бюджетные средства.

