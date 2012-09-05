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Развал колёс
28 Марта 2018
Теги: авто

Передние оси и поворотные кулаки изготовляются таким образом, чтобы при среднем положении рулевого колеса оси цапф кулаков или оси колёс не были вполне параллельны плоскостей дороги, но были бы наклонены слегка вверх наружу. Этот наклон создаёт развал колёс. Когда цапфа поворотного кулака имеет наклон к горизонту, колесо имеет такой же наклон к вертикали, и поэтому развал колёс может быть измерен по колесу. Он обычно выражается в градусах угла, синус которого равен частному от деления разности между В и А на расстояние между точками измерения по колесу. Развал колёс заимствован из практики экипажей конной тяги, где имеется логическое основание для его применения. Деревянные колёса экипажей конной тяги имеют всегда выпуклость для увеличения их сопротивления боковым ударам. Такое колесо представляет собой конус, обращённый основанием к стальному ободу. Ищете аккумулятор для автомобиля? В компании АКБ-Энерго http://akbenergo.ru/podbor-akb/ вы сможете подобрать необходимый вариант. Вся продукция, представленная здесь, отвечает всем современным стандартам и отличается высоким качеством.

Спицы работают в наиболее благоприятных условиях, когда нижняя спица, воспринимающая максимальную нагрузку, располагается вертикально, а для осуществления этого необходимо иметь развал колёс. В автомобилях колёса обычно не являются выпуклыми, и эта причина для развала колёс отпадает. Единственное логическое основание для развала колёс в автомобилях заключается в том, что если цапфы абсолютно горизонтальны, прогиб оси под нагрузкой и износ подшипников цапф будет вызывать расхождение колёс у основания, которое ухудшает внешность автомобиля, так как соответствует положению колёс при изношенных подшипниках.

Проблема развала колёс связана также с выпуклостью дороги. Для чистого качения плоскость колеса должна быть перпендикулярна плоскости дороги, по которой колесо катится, поэтому, если дорога выпуклого профиля, колёса должны иметь развал. Следует заметить, что высококачественные современные дороги из бетонных плит являются практически плоскими и не требуют развала колёс. Так как развал колёс всё же предусматривается, он имеет величину, меньшую 1°, которая, по видимому, может только компенсировать прогиб оси при полной нагрузке автомобиля и некоторую слабину в подшипниках, появляющуюся после нескольких лет работы. В некоторых случаях допускается отрицательный нижний предел развала колёс до 7г°. Для осей грузовиков обычно применяется положительное значение развала, равное 1°.

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тут были комменты. RIP!






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