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Разрезная задняя ось
15 Февраля 2018
Теги: авто

Конструкции, пользующиеся значительной популярностью в Центральной, Европе, состоят в устройстве таких осевых кожухов, которые не укрепляются неподвижно на картере заднего моста, но могут перемещаться в вертикальной плоскости независимо от последнего, причем самый картер устанавливается на раме шасси. Шарнирное соединение между осевыми кожухами и картером заднего моста имеет обычно ширину, достаточную для поддержки кожухов в таком положении, чтобы они были в состоянии противостоять тяговым и тормозным усилиям. Поскольку же все движущиеся части оси закрыты, тормозные барабаны необходимо крепить к колесам.

При данной конструкции, даже больше чем при конструкции второго типа, колеса имеют тенденцию изменять ширину колеи в зависимости от качания рессор; при прогибе последних колеса естественно становятся наклонно, несколько расходясь внизу. Во избежание этого некоторые конструкторы устанавливают центр вращения осевых труб ниже линии оси картера заднего моста или дифференциала. Очевидно, что третья конструкция не снижает неподрессоренный вес в такой же степени, как первые два описанные выше типа конструкций, но зато ее общий внешний вид более конструктивен, и внизу автомобиля не имеется выдающихся вращающихся частей, как при второй из указанных конструкций. ищете эффективное средство в борьбе с тараканами? Выбирайте антрацид и от них не останется ни следа.

Задняя ось автомобиля Tatra, представляет собой хороший пример оси с качающимися трубами. Другой особенностью конструкции указанного автомобиля служит то, что у него вместо обыкновенной стальной штампованной рамы имеется продольная труба, идущая от двигателя назад и соединяющаяся с картером главной передачи На этой трубе укреплены кронштейны, которые поддерживают кузов машины.

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тут были комменты. RIP!






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