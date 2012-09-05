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Разработки термоанемометров
9 Марта 2020
Теги: авто

В нашей стране разработки термоанемометров были развернуты в начале 80-х гг.

Комплекс исследовательских и конструкторских работ был проведен кандидатами технических наук С. Г. Драгомировым, С. В. Голобоковым и С. В. Большаковым под руководством проф. Покровского Г. П. Были предложены, исследованы и доведены до промышленных образцов термоанемометрические измерители расхода воздуха для перспективных систем управления двигателями.

Их результатом явилось создание термоанемометра на основе металлополимерных чувствительных элементов. Конструктивно они представляют собой два резистора из металлической (никелевой) фольги, защищенных снаружи слоем полиимидного лака. Металлическая фольга, служащая телом терморезисторов, может иметь толщину от единиц до десятков микрон. Толщина полиимилной пленки имеет такой же порядок. Физико-механические свойства полиимидного лака способствуют надежной работе элементов в диапазоне температур от —196 до +300 °С, а кратковременно и до +500С. В случае необходимости весь элемент может быть покрыт тонким слоем (несколько микрометров) политетрафторэтилена, что повышает устойчивость элемента к загрязнениям.


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