Заказать интернет магазин на Bitrix через студию iMedia Solutions может любой бизнесмен или частное лицо, которое желает начать продавать собственные товары через интернет. Другое дело, что наладить эффективную деятельность без правильного набора инструментов не получится. Система 1С Битрикс является наиболее оптимальным вариантом для реализации данных задач. Крайне важно подобрать такой продукт, который будет отражать ваши основные потребности. И специалисты студии готовы в этом помочь.





Какие проблемы решает данная услуга?

Возможности интернет-магазин на 1С Битрикс порадуют как начинающих, так и опытных предпринимателей:

подбор адаптированного и наиболее комфортного дизайна виртуального магазина;

надежная система учета заказов;

набор готовых СЕО-шаблонов для наиболее эффективной работы;

готовые модули, установка цен, акции, скидки, подарки;

персональные аккаунты покупателей;

эффективное мобильное администрирования;

повышенная безопасность сервера;

удобная и эффективная платформа для продажи товаров или информационных продуктов.





Этапы проведения процедуры

Эффективно разработать каталог сайта на CMS Bitrix в СПб помогут следующий алгоритм:

регистрация домена и хостинга, на котором в дальнейшем будет базироваться сама CMS-система;

выбор и приобретение продукта (специалисты студии всегда помогут определиться);

модификация системы под конкретные потребности заказчика для повышения эффективности торговых операций;

внедрение и настройка площадки на устройствах заказчика, поиск оптимальных решений;

добавление товаров на сайт, составление грамотных карточек с описанием и цветными иллюстрациями;

тестирование сервера на наличие ошибок и прочих багов;

презентация готового проекта заказчику, внесение необходимых корректировок или изменений.

Обращение в специализированную студию в Санкт-Петербурге поможет принести массу положительных результатов!

Преимущества компании:

многолетний стаж компании (свыше 15 лет) поможет компании развить любой бизнес;

сжатые сроки исполнения готовых заказов;

маркетинг на основании аналитики бизнеса и текущего положения рынка;

умение подобрать решения для наилучшей интеграции контента;

комплексный подход к решению проблем заказчика;

все задачи выполняют только квалифицированные специалисты;

гарантия на все виды работ.

Клиент может воспользоваться дополнительными опциями для развития собственного имени или раскрутки бизнеса

Перечень сопутствующих опций:

создание раскрутка сайтов любого типа;

разработка фирменного стиля компании;

создание мобильных программ и приложений;

полноценное поисковое продвижение ресурсов;

готовые решения на платформе Битрикс 1С;

создание рекламных банеров и логотипов.

Выгодно купить интернет магазин на 1c Битрикс можно на https://www.imedia.by/sozdanie-saitov/bitrix-shop/ - онлайн сервис студии iMedia Solutions. На сайте представлено множество готовых продуктов, которые сумеют реализовать основные потребности клиента. При этом, специалисты студии занимаются индивидуальным подбором систем, которые сумеют решить конкретно ваши задачи Фиксированные сроки обработки заказов помогут вам не беспокоиться о скорости исполнения заказов.



