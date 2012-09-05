Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Разочарование сезона: Дэвид Култхард




Разочарование сезона: Дэвид Култхард
2 Июня 2020
Теги: авто

Для Дэвида Култхарда сезон 2003 начался с триумфа — победы в первой же гонке в Австралии, а потом превратился в почти нескончаемую череду болезненных неудач. Во-первых, его победный настрой после Мельбурна сбила целая полоса невезения. В Малайзии шотландец снова был одним из фаворитов, но его машина умерла уже через два круга, а победил его напарник Райкконен. В Бразилии Дэвид имел все шансы выиграть гонку, но по независящим от него обстоятельствам откатился на восьмое место, а Кими снова очутился на подиуме. Затем последовали нелепые столкновения с Трулли и Баттоном в Барселоне...

А во-вторых, выяснилась пренеприятнейшая штука — Култхард никак не мог освоиться с однокруговой квалификацией. Пять стартов из второй десятки — это худший результат среди гонщиков топ-команд. В итоге шотландец в гонках был вынужден терять время на подъем из глубин пелетона, что отнюдь не способствовало хорошим результатам. И хотя Дэвид все же провел несколько великолепных Гран При, например, в Хоккенхайме, его отставание от Кими катастрофически росло. Команда уже открыто выражала недовольство, а пресса сплетничала о том, кто заменит

Скотт Диксон и его чемпионский Кубок. Завоевав титул в IRL, новозеландец сразу заговорил о чемпионате мира: Думаю, что уже в 2005-м году я окажусь в Формуле-1.

Нынешний сезон Лиги Гонок Инди американские журналисты нарекли схваткой века. Судите сами: в пятнадцати гонках девять разных пилотов поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала, лидер чемпионата менялся несколько раз, а накануне последнего, техасского этапа сразу пятеро гонщиков имели реальные шансы на титул. У лидировавших Хелио Кастроневиша и Скотта Диксона было одинаковое количество очков, шедший третьим Тони Канаан проигрывал им всего семь пунктов, двукратный чемпион Сэм Хорниш — еще двенадцать, а замыкал группу претендентов Жиль де Ферран, которого отделяло от лидеров 30 очков. Отрывы минимальные, учитывая, что за гонку можно заработать 52 очка.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Право на ошибку - . (+23)
Гонщик года: Скотт Диксон... - . (+44)
Время верстать календари... - . (+40)
Технический осмотр автомобиля ... - . (+53)
Пантер станет больше... - . (+59)
Предложение в силе... - . (+71)
На фоне блестящей победы... - . (+94)
Замена ремня генератора у себя... - . (+133)
Случившийся конфуз... - . (+87)
Аренда скутеров и мопедов... - . (+98)
Выздоровление японской команды... - . (+93)
МакЛарен оставил Льюиса Хэмиль... - . (+115)
Сервис Автокод - . (+112)
Двойной удар - . (+109)
Spyker на торгах - . (+105)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке