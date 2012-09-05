Для Дэвида Култхарда сезон 2003 начался с триумфа — победы в первой же гонке в Австралии, а потом превратился в почти нескончаемую череду болезненных неудач. Во-первых, его победный настрой после Мельбурна сбила целая полоса невезения. В Малайзии шотландец снова был одним из фаворитов, но его машина умерла уже через два круга, а победил его напарник Райкконен. В Бразилии Дэвид имел все шансы выиграть гонку, но по независящим от него обстоятельствам откатился на восьмое место, а Кими снова очутился на подиуме. Затем последовали нелепые столкновения с Трулли и Баттоном в Барселоне...

А во-вторых, выяснилась пренеприятнейшая штука — Култхард никак не мог освоиться с однокруговой квалификацией. Пять стартов из второй десятки — это худший результат среди гонщиков топ-команд. В итоге шотландец в гонках был вынужден терять время на подъем из глубин пелетона, что отнюдь не способствовало хорошим результатам. И хотя Дэвид все же провел несколько великолепных Гран При, например, в Хоккенхайме, его отставание от Кими катастрофически росло. Команда уже открыто выражала недовольство, а пресса сплетничала о том, кто заменит

Скотт Диксон и его чемпионский Кубок. Завоевав титул в IRL, новозеландец сразу заговорил о чемпионате мира: Думаю, что уже в 2005-м году я окажусь в Формуле-1.

Нынешний сезон Лиги Гонок Инди американские журналисты нарекли схваткой века. Судите сами: в пятнадцати гонках девять разных пилотов поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала, лидер чемпионата менялся несколько раз, а накануне последнего, техасского этапа сразу пятеро гонщиков имели реальные шансы на титул. У лидировавших Хелио Кастроневиша и Скотта Диксона было одинаковое количество очков, шедший третьим Тони Канаан проигрывал им всего семь пунктов, двукратный чемпион Сэм Хорниш — еще двенадцать, а замыкал группу претендентов Жиль де Ферран, которого отделяло от лидеров 30 очков. Отрывы минимальные, учитывая, что за гонку можно заработать 52 очка.