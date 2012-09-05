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Разновидности заборных секций
31 Января 2018
Теги: забор

Панель заборная properimetr.ruЗаборные секции из металлических прутьев - популярный вид ограждения. Большое признание он получил, благодаря набору пользовательских свойств. Ведь для покупателя важны не только технические характеристики, но и уход за забором. Постоянная шлифовка, грунтовка и окрашивание «напрягает», поэтому предпочтение отдается тем конструкциям, которые не нуждаются в обслуживании.

Панель заборная, по большому счету, это жесткая сетка, полученная путем сварки металлических прутьев. Производство выполняется на высокотехнологических установках, обычно представляющих собой автоматизированную производственную линию. Несмотря на автоматизацию, производство секций происходит под контролем специалистов. Благодаря этому, готовое изделие высококачественно и имеет точные размеры, правильную форму. Поэтому полученные секции абсолютно одинаковые и не имеют отклонений.


Разновидности заборных секций

По типу покрытия:

Оцинкованное. Технология горячего цинкования позволяет получить цинковый слой, служащий антикоррозионной защитой. Это самый простой и доступный по цене защитный слой;

Полимерное. Поверх оцинкованного металла наносится нанокерамика и полимерный состав. Это самый эффективный тип антикоррозионного покрытия. В его возможности входит не только защита металла от коррозии, но и получение желаемого цвета.

По диаметру прута:

  • 3 мм - базовый вариант. Используется в качестве временного покрытия, а так же там, где нет необходимости в силовой защите;
  • 4 мм - стандартные секции. Имеют самое широкое распространение. Характеризуются наилучшим соотношением цены и качества;
  • 5 мм и выше - секции с повышенным уровнем силовой защиты. Используются в тех случаях, где нужно обеспечить максимальный уровень безопасности.

По типу структуры:

  1. 2D - плоская разновидность секций с прямыми прутьями без изгибов;
  2. 3D - объемная конструкция с изгибами - ребрами жесткости;

Кроме того, заборные секции различаются размерами и цветом. Готовые изделия имеют стандартные размеры (1730 мм х 2500 мм) и зеленый цвет. Но всегда можно заказать у производителя секции других размеров и цвета.

Наиболее популярны 3D заборы с полимерным покрытием. Этот вид ограждения имеет отличные технические показатели, непритязателен в обслуживании и отлично смотрится на любой территории. V-образные изгибы (ребра жесткости) улучшают не только технические показатели конструкции, но и ее внешний вид, придавая ему некую современность и стиль. Такой забор уместен и на дачном участке, и возле загородного дама, и на территории школы.


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тут были комменты. RIP!






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