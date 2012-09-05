Привес массы КРС — один из основных показателей результативности животноводческого предприятия. Регулярная фиксация этого параметра нужна как для отчетности, так и для анализа здоровья животных. Тем не менее во взвешивании живой массы есть нюанс: далеко не всегда животные могут стоять неподвижно, что влияет на точность измерений при использовании обычных весов.

Компания «Либерти Агро» предлагает специализированные весы для животных купить на сайте – https://liberti-agro.by/catalog/sanitarnaya-obrabotka/vesyi-mexanika-dlya-skota.html. Такие весы предназначены для фиксации массы КРС и выдают точный результат, даже если при взвешивании животное двигается и переставляет ноги. Это возможно благодаря механизму, удерживающему полученные в процессе измерения данные, а также усредняющего их для вывода итогового результата и компенсации колебаний показателей.





Разновидности весов для взвешивания КРС

В зависимости от принципа работы, выделяют следующие виды весов:

гиревые — взвешивание производится с использованием набора гирь; процесс требует времени и активного человеческого участия;

— взвешивание производится с использованием набора гирь; процесс требует времени и активного человеческого участия; механические — в основе взвешивания система грузиков и противовесов; более простые в использовании, чем гиревые, и при этом надежные;

— в основе взвешивания система грузиков и противовесов; более простые в использовании, чем гиревые, и при этом надежные; электрические — наиболее точный вариант; состоят из платформы (грузоприемного устройства) и терминала, обрабатывающего данные для вывода их на дисплей. Взвешивание производится автоматически, без участия человека.

Кроме того, весы для взвешивания скота делятся на подгруппы в зависимости от параметров: точность измерений, условия эксплуатации (в помещении или вне его), грузоподъемность и т.д. Существуют весы индивидуальные и для взвешивания групп скота. Второй тип чаще всего применяется на мясоперерабатывающих предприятиях.





Характеристики весов для взвешивания скота

В каталоге компании «Либерти Агро» представлены весы для взвешивания КРС, которые имеют следующие параметры:

размеры платформы: 1000х2200 мм;

класс точности: средний (допускается погрешность 750 мг на 10 кг веса);

гарантийный срок службы: 15 лет;

температурный диапазон: от -20 до +45°С (можно использовать вне помещения).

Конструкция имеет высокую прочность и устойчивость к механическим воздействиям, в том числе ударам копытами или рогами. Все металлические детали обработаны антикоррозийным покрытием. Устройство оборудовано пандусом и ограждением для удобства перемещения скота, фиксации животного на момент взвешивания и предотвращения преждевременного выхода с грузоприемной платформы. Поверхность платформы выполнена из рифленого материала, что обеспечивает устойчивость животного и гарантирует его безопасность благодаря хорошему сцеплению копыт с платформой.

Позвоните по телефону горячей линии «Либерти Агро» или оставьте заявку на нашем сайте, чтобы оформить заказ. Наши сотрудники предложат вам подходящее оборудование, проконсультируют по техническим вопросам, организуют для вас доставку или самовывоз. После покупки вы имеете доступ к гарантийному и сервисному обслуживанию от наших мастеров.



