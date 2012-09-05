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Разновидности и назначение твердых смазок
8 Сентября 2020

Твердые смазки – специальные составы, предложенные в виде порошка, вещества, способного образовать пленку на обработанной поверхности. Наносят на соприкасающиеся металлические поверхности. Вещества используют для снижения уровня трения, исключения нагрева поверхностей и появления задиров, трещин, схватывания и заедания элементов конструкции. Выбирать такие средства рекомендовано для тех случаев, когда пластичные и жидкие смазки не обеспечивают должной работы механизмов, которые используют в особо тяжелых условиях. К таким относят низкие (до -70…-200 градусов) и высокие (до +300…-1000) температуры, а также повышенные нагрузки (до 4000 МПа).

Рекомендовано использовать твердые смазки для защиты механизмов, которые эксплуатируют в запыленных помещениях или на открытом воздухе. При выборе подходящего вида рекомендовано дополнительно учитывать нормы расхода смазочных материалов.


Виды и состав твердых смазок

На выбор покупателям представлены такие виды составов:

  • Протекторные механические. На обработанной поверхности образуют защитную пленку. Она постепенно изнашивается, защищая соприкасающиеся элементы. В продаже полимерные (нейлоновые, политетрафторэтиленовые, полиэтиленовые, пр.) и металлические составы.
  • Структурные неорганические. К таковым относят неорганические вещества, у которых слоистая структура, способная сопротивляться сдвигам. К этой группе относят тальк, дисульфиды W и Mo, графит, слюду, известь, вермикулит, бентоиновую глину, пр.
  • Твердые. Это мыла с органической основой. В категории пигменты, воск и другие вещества, образующиеся при взаимодействии с жирными кислотами.
  • Пленки, которые образуются на поверхности трущихся элементов.

В последней группе хлоридные, оксидные, сульфидные, фосфатные и другие твердые смазки.


Особенности применения

Предложенные составы нанесут на трущиеся поверхности посредством плазменного напыления и натирания. Средство можно распылять, но стойкость такой пленки будет невысокая. Можно вводить протекторные или структурные смазки, мыла в пластичные и жидкие составы.

Лучше наносить средство на очищенную фосфатированную поверхность, после чего нужно удалить растворитель. Состав твердеет при определенной температуре – в пределах +20…+200 градусов. На обработанной поверхности будет образована пленка толщиной в пределах 5–40 мкм.

Среди выгодных особенностей твердых смазок отмечают возможность использования при комнатных температурах.


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