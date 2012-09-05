Любители алкоголя со вкусом пряностей и трав наверняка пробовали вермут. Это крепленое вино, обогащенное экстрактами лекарственных трав и ароматизированное полынью. Напиток отличается запоминающимся вкусом, невысокой крепостью и лечебными свойствами – в умеренном количестве он бодрит, тонизирует, стимулирует кровообращение и помогает справиться с депрессией.

Современная история вермута началась в 1786 году, однако ароматизированные вина были известны задолго до этого. За звание родины вермута борются Италия и Франция, однако алкогольные эксперты утверждают, что в первой появились сладкие виды, а во второй – сухие. И если вы хотите попробовать действительно качественный, натуральный алкоголь, стоит доверять только вермуту купленному в специализированных магазинах алкоголя. Небольшие торговые точки не вызывают доверия и часто реализуют фальсификат.





Виды вермута

Эксперты выделяют 5 групп вермутов:

Сухие. Содержание сахара составляет максимум 4%, цвет – исключительно светлый. Обладает утонченным вкусом и ярким букетом с характерным полынным нюансам. Пользуется особой популярностью среди мужчин, которые обычно предпочитают алкоголь покрепче.

Белые. Содержание сахара – 10-15%. Отличается невысокой крепостью, мягким вкусом и легким травяным оттенком. Излюбленный напиток многих женщин, которые без ума от него как в чистом виде, так и в составе алкогольных коктейлей.

Сладкие красные. Содержание сахара – более 15%. Отличается глубоким, насыщенным вкусом и многогранным ароматом с преобладающими виноградными нотами. Великолепно сочетается с сытными блюдами из мяса или дичи, а также сладкой выпечкой с шоколадным кремом.

Розовые. Содержит от 10 до 15% сахара, отличается привлекательным лососевым цветом, которого эксперты добиваются благодаря смешиванию темных и светлых сортов винограда в процессе производства.

Горькие. Относятся к категории биттеров, отличаются высокой крепостью и в чистом виде практически не пьются. Используются преимущественно в качестве ароматических компонентов алкогольных коктейлей – пара капель хорошего биттера способна преобразить даже самый простой микс.





Советы по употреблению

Вермут не принято распивать утром. Вечер – лучше время для того, чтобы насладиться прекрасным виноградным напитком с ноткой полыни. Перед употреблением спиртное следует хорошенько охладить – светлые сорта до 10-15 градусов, а темные – до 7-9 градусов.

Если алкоголь покажется вам чрезмерно крепким или насыщенным, можно разбавить его согласно следующим правилам:

красному и розовому вермуту – очищенную воду, черный или красный чай, морсы, фруктовый сок, ягодный сироп;

белому вермуту – тоник, содовую, лимонад, зеленый чай, цитрусовый фреш;

сухому вермуту – крепкий алкоголь, который только дополнит вкус спиртного.

В качестве закуски попробуйте твердый сыр, соленые крекеры, нарезку из вяленого мяса, морские деликатесы, орехи, овощи на гриле, экстра-черный шоколад, свежие фрукты и ягоды.





