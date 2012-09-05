Разновидности и характерные особенности мультимодальной доставки

Интермодальные и мультимодальные перевозки грузов – доставка, выполняющаяся разными видами транспортных средств. Это может быть водный, ж/д автомобильный или воздушный транспорт. Мультимодальные грузоперевозки выполняются в рамках одного документа, интермодальные – клиент может воспользоваться услугами нескольких логистических компаний. Ответственность в этом случае распределяется между исполнителями заказа.





Основные виды мультимодальных грузоперевозок

Доставка выполняется с использованием различного транспорта, но по единому тарифу и одному договору. В зависимости от этого различают следующие типы грузоперевозок:

Авиагрузоперевозки. Это самый надежный, быстрый способ транспортировки скоропортящейся продукции и небольших изделий. Морские грузоперевозки. Как единственный вариант доставки применяется редко, в начальной и конечной точке должен располагаться порт. Ж/д перевозки. Редко сочетается с авиадоставкой. К ним прибегают при необходимости переместить большую партию продукции, что позволяет снизить расходы на транспортировку. Автогрузоперевозки. Груз перевозят на крупном транспортном средстве, затем он доставляется заказчику на автомобиле различной грузоподъемности из морского или ж/д вокзала.

Выбор транспортного средства осуществляется при оформлении заказа на доставку. Клиенту необходимо сообщить специалистам, какой товар и куда будет доставляться и они предложат оптимальный вариант.





Характерные плюсы мультимодальной доставки

У данного вида транспортировки продукции есть масса преимуществ. К основным достоинствам можно отнести:

минимизация затрат – работа с одной логистической компанией позволяет сократить расходы;

быстрые сроки перевозки – если комбинировать авиатранспорт и авто, то груз будет перемещен быстрее;

доставка объектов осуществляется из различных точек мира – изделия могут быть перемещены из любой страны, расстояния не имеют значения;

безопасность – сотрудничество с одной компанией позволяет гарантировать полную сохранность товаров.

У мультимодальной доставки есть и некоторые недостатки. Процесс грузоперевозок зависит от опыта и компетентности логистической компании. Выполняя заказ необходимо согласовать все вопросы с перевозчиками в различных странах мира.

Неподготовленные сотрудники могут допустить серьезные промахи, которые отразятся на сроках транспортировки. Из-за неправильно составленного маршрута, груз может не попустить в порт или аэропорт в назначенное время. А это станет причиной потери прибыли.

Не следует экономить и заключать договор с сомнительными компаниями. Заказывая международные грузоперевозки, стоит обращаться к проверенному перевозчику, который готов качественно выполнить все работы.



