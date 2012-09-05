Разновидности и характерные особенности мультимодальной доставки
Интермодальные и мультимодальные перевозки грузов – доставка, выполняющаяся разными видами транспортных средств. Это может быть водный, ж/д автомобильный или воздушный транспорт. Мультимодальные грузоперевозки выполняются в рамках одного документа, интермодальные – клиент может воспользоваться услугами нескольких логистических компаний. Ответственность в этом случае распределяется между исполнителями заказа.
Основные виды мультимодальных грузоперевозок
Доставка выполняется с использованием различного транспорта, но по единому тарифу и одному договору. В зависимости от этого различают следующие типы грузоперевозок:
- Авиагрузоперевозки. Это самый надежный, быстрый способ транспортировки скоропортящейся продукции и небольших изделий.
- Морские грузоперевозки. Как единственный вариант доставки применяется редко, в начальной и конечной точке должен располагаться порт.
- Ж/д перевозки. Редко сочетается с авиадоставкой. К ним прибегают при необходимости переместить большую партию продукции, что позволяет снизить расходы на транспортировку.
- Автогрузоперевозки. Груз перевозят на крупном транспортном средстве, затем он доставляется заказчику на автомобиле различной грузоподъемности из морского или ж/д вокзала.
Выбор транспортного средства осуществляется при оформлении заказа на доставку. Клиенту необходимо сообщить специалистам, какой товар и куда будет доставляться и они предложат оптимальный вариант.
Характерные плюсы мультимодальной доставки
У данного вида транспортировки продукции есть масса преимуществ. К основным достоинствам можно отнести:
- минимизация затрат – работа с одной логистической компанией позволяет сократить расходы;
- быстрые сроки перевозки – если комбинировать авиатранспорт и авто, то груз будет перемещен быстрее;
- доставка объектов осуществляется из различных точек мира – изделия могут быть перемещены из любой страны, расстояния не имеют значения;
- безопасность – сотрудничество с одной компанией позволяет гарантировать полную сохранность товаров.
У мультимодальной доставки есть и некоторые недостатки. Процесс грузоперевозок зависит от опыта и компетентности логистической компании. Выполняя заказ необходимо согласовать все вопросы с перевозчиками в различных странах мира.
Неподготовленные сотрудники могут допустить серьезные промахи, которые отразятся на сроках транспортировки. Из-за неправильно составленного маршрута, груз может не попустить в порт или аэропорт в назначенное время. А это станет причиной потери прибыли.
Не следует экономить и заключать договор с сомнительными компаниями. Заказывая международные грузоперевозки, стоит обращаться к проверенному перевозчику, который готов качественно выполнить все работы.