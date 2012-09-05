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Разметка дороги
22 Июня 2017
Теги: авто

Но давайте по порядку. Разметка «1.3» (двойная сплошная линия) наносится на дорогах с двусторонним движением, имеющих по две полосы в каждом направлении. Как раз на таких дорогах пункт 11.4 ПДД запрещает выезжать на сторону, предназначенную для встречного движения. И тут возникает вопрос: что считать выездом на встречную полосу? Смеем предположить, что разработчики ПДД в слово «выезд» на самом деле закладывали понятие «движение». В противном случае любое пересечение встречной полосы на четырехполосной дороге, например, для поворота налево, формально должно грозить внушительным штрафом или лишением «прав». Абсурд!

Ну а что отличает два аналогичных маневра, один из которых противоречит Правилам, а другой нет? В первом случае водитель разворачивается пересекая двойную сплошную линию, а всего через несколько метров делает то же самое, но только в разрыве разметки (например, в месте примыкания дороги). Неужели, разворачиваясь во втором случае, водитель все-таки не выезжает на встречную полосу? Получается, что все различие сводится к нарушению требования разметки в одном случае и, наоборот, к его выполнению в другом.

 

 

 


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