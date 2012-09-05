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Размещение водителя на рабочем месте
11 Мая 2017
Теги: авто

Управление автомобилем — непрерывная работа, и чтобы вождение было надежным, водитель должен сидеть удобно. Обычно при описании оптимального положения человека за рулем приводят значения углов, которые при этом образуют части тела водителя. Однако такой подход важен для конструктора, проектирующего размещение водителя на рабочем месте в автомобиле. Водителю угломер не требуется, для него главное — ощущение «удобно—неудобно». В этой связи знания того, что вызывает отклонение рабочей позы водителя от оптимальной, как это мешает выполнению операций с органами управления автомобилем и к каким последствиям в виде профессиональных заболеваний может привести со временем, представляются важными.

Оптимальной позе соответствует наиболее естественное взаимное положение частей тела. В этом случае напряжение мышц, поддерживающих позу, является также естественным. Соответственно, скорость развития процессов утомления мышц наименьшая, и пребывание за рулем в пределах допустимого условиями безопасности времени не вызывает появления болевых ощущений. Отклонение от оптимума приводит к увеличению напряжения мышц, и чем оно выше, тем раньше появляются болевые ощущения. Решили совершить крупную покупку? Возьмите деньги под залог автомобиля в Краснодаре. Здесь от вас не потребуют подтверждения доходов и предоставления поручителей.

Почему необходимо сидеть, отклонив туловище назад? При ходьбе человек выносит «точку взора» на расстояние, необходимое для своевременного реагирования на возможные препятствия. Этому расстоянию соответствует естественный наклон головы. Автомобиль перемещается быстрее человека, поэтому «точка взора» водителя в его рабочей позе перемещается далеко вперед, для чего водителю приходится изменять наклон головы. Чтобы сохранить наклон головы естественным, необходимо отклонить туловище назад. Другой причиной является необходимость опоры для туловища. Чтобы понять важность этого, нужно посидеть на табурете, вытянув ноги вперед и держа туловище вертикально. Когда спинка сиденья наклонена назад, вес туловища прижимает его к спинке и напряжение мышц остается естественным. Наклоняя спинку сиденья вперед или назад относительно оптимального положения, мы можем ожидать появления болевых ощущений в области шеи, мышц плечевого пояса, спины.

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