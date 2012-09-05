Разлад в семье. Поиск компромиссов

Разногласия в семейных отношениях чаще всего возникают из-за бытовых мелочей, а для того чтобы избежать таких конфликтов, стоит четко понимать, что такое быт

Как правило, данным понятием принято считать повседневную жизнь человека, его потребности, например, в одежде, еде и чистоте. Стоит отметить, что конфликты, связанные с «бытовухой» в семье появляются не сразу, но со временем небольшие разногласия могут вылиться в крупные проблемы, мешающие нормальным взаимоотношениям в паре.

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К бытовым разногласиям можно отнести массу вещей: открытый тюбик зубной пасты, грязную посуду, разбросанные вещи. Эти мелочи в большинстве случаев приводят к ссорам и именно в этот момент можно вспомнить распространенное словосочетание «быт разрушает брак». И самое странное в этой ситуации можно назвать то, что до того как образовалась семья, мужчина и женщина с такими проблемами справлялись, а оказавшись вместе по каким-то причинам, не могут этого делать. Специалисты советуют парам, столкнувшимся с бытовыми разногласиями, постараться узнать истинную причину этих ссор.

Проблемы, связанные с бытом в первую очередь возникают в голове у человека и зависят напрямую от его восприятия окружающей действительности. В большинстве семей обязанности делятся исключительно по половой принадлежности: мужские — прибить полку, женские — помыть пол. Но ведь не составит же огромного труда мужу, который искренне любит свою вторую половину, помочь ей с уборкой. Так же как и она может оказать посильную помощь супругу в проведении ремонтных работ. И вот именно постоянную поддержку друг друга в бытовых мелочах специалисты и считают основным помощником в сохранении мира в семье.

Спорить, кричать и пытаться доказать партнеру свою правоту, конечно, можно, но не стоит забывать о том, что это не всегда приводит к положительному результату. Лучшим решением любого спора считается не победа, а разрешение конфликта, то есть исключение причины разногласий.

Многие уверены, что проще всего решить проблему криком и битьем посуды, может это и так, но результат от таких ссор сводится к нулю. Ведь если разобраться, то практически все пары согласятся с тем, что создавали семью не для постоянных скандалов, а для счастливой жизни. А для этого бывает достаточно просто найти общий язык и точки соприкосновения, и не забывать о поддержке и оказании внимания своему партнеру.

Иногда возникают ситуации, когда человек сам понимает, что перед ним стоит проблема, которая в скором времени может перерасти в крупный скандал. И в этот момент, по мнению специалистов семейных отношений, лучше всего остановиться и сказать своему партнеру: «Давай выясним некоторые разногласия, но перед этим вспомним, что мы любим друг друга и создали нашу семью для того, чтобы быть счастливыми». Как правило, после такой фразы у второй половинки желание устроить скандал отпадает, так как он начинает понимать, что спорить первому не хочется, а он просто пытается наладить гармоничные отношения в семье.

Существует довольно простое правило, которое гласит, что у хорошего разговора всегда должно быть хорошее начало. Поэтому никогда не стоит начинать диалог на повышенных тонах, лучше всего для начала успокоиться, чтобы не наговорить неприятных вещей сгоряча. Также не рекомендуется начинать беседу с обвинений партнера. Нужно уметь подбирать нужные слова, искать компромиссы, в общем, решать конфликт, исключая его основную причину. И каждый человек должен знать и понимать, что ни одну ссору невозможно решить без спокойного и открытого разговора.

Конечно, всем известна фраза о том, что каждый кузнец своего счастья и жизни. Поэтому только он сам может найти решение возникших проблем. Проблемы в быту могут навредить счастливой семейной жизни, только в том случае если между партнерами исчезло понимание, доверие и перестала жить любовь. И если муж с женой начали замечать, что на гармонию в их отношениях начал оказывать влияние быт, то стоит вспомнить о тех прекрасных моментах, которые они когда-то подарили друг другу.



