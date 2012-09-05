Как прежде, так и сегодня ВАЗ своими помыслами устремлен на запад, на зарубежный рынок. Такая нацеленность — стержень всех его действий и решений. Нас уверяют, что иначе быть не может, что таковы интересы государства, что экспорт ВАЗа кормит госбюджет. Видимо, так оно и есть, однако тут начинается раздвоение сознания. Известно, что государство — это все мы, вместе взятые, отсюда и наше отношение к его нуждам. С другой же стороны, успехи на экспортном фронте жестоко нас обделяют, и Это не теория, а практика. Дело не в количестве уходящих за кордон машин, а в цене и качестве тех, что остаются здесь. Нам продают совсем не те автомобили, что нужны россиянину, а технику для Запада. И чем дальше в лес, тем больше дров: с каждой новой моделью и модификацией разрыв между техническими требованиями экспорта и внутреннего рынка возрастает. А поскольку наши с вами требования никого не интересуют, мы и имеем то, что видим сегодня.

А видим мы следующее. Если в свое время ВАЗ-2101 пришелся нам ко двору (надежная, долговечная и не слишком сложная машина), то уже «восьмерка» и «девятка» замысливались как прямой реверанс в сторону западных условий эксплуатации (иное дело, что этот реверанс по неопытности вышел несколько неуклюжим, но это совсем другая тема). Ищете удобную обувь для вождения? Вот здесь вы можете купить кеды и кроссовки в Иркутске⭐ по доступной цене.

Модель получилась не российская, скорее «ни нашим, ни вашим», но в 80-х годах такое еще можно было стерпеть. И вот новое достижение — с большой помпой демонстрируемый ВАЗ-2110. (Хотя на самом деле таких машин существуют единицы, и все они собраны по «обходной технологии», проще говоря —ца коленке.) Модный дизайн и современную технологическую начинку можно охарактеризовать примерно таким конструкторским девизом: «Плевать нам на вас, расейских мужиков». Нет смысла перечислять все 16- клапанные, электронные и иные прелести новой модели: они знакомы читателям по описаниям и многочисленным телешоу. Можно лишь констатировать, что конструкторы, и их страждущие соотечественники как бы находятся на разных планетах. Но в качестве предмета экспорта «десятка», возможно, будет иметь определенный успех. Тем более что в запасе есть лозунг, действие которого на зарубежного покупателя уже проверено: «Мы продаем новые автомобили по цене старых».