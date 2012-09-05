У руководства завода “Москвич” появился раздражитель нервов. Напротив цехов предприятия расположился сверкающий огнями фордовский центр компании “Нью-Йорк Моторе Москва”. На площади 4.100 кв. м разместились автосалон и полный сервис. Сюда можно привезти, что называется, завязанный в узел автомобиль, и, если он подлежит восстановлению, ему вернут первозданный вид. В новом центре имеется и крупнейший в Москве склад запчастей.

“Ford” в России переживает не лучшие времена. Несмотря на опережение плана в первой половине 1998 года, во втором полугодии продажи упали на 70%. Однако действия дилеров свидетельствуют о том, что компания с оптимизмом смотрит в будущее. Только за прошлый год официальные российские продавцы истратили на развитие бизнеса $60 млн.

Плюс к этому глава московского представительства “Ford” Найджел Брекенбери дал понять, что совместный проект сборочного производства уже готов и в самое ближайшее время будет представлен на утверждение совета директоров в Детройте. После его визы начнется быстрое строительство завода. За короткое время представительство должно максимально расширить дилерскую сеть, состоящую сегодня из 36 продавцов в 29 городах России. Только в этом году запланировано открытие 10 новых дилерских комплексов.