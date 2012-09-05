Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Раздражитель нервов




Раздражитель нервов
13 Апреля 2019
Теги: авто

У руководства завода “Москвич” появился раздражитель нервов. Напротив цехов предприятия расположился сверкающий огнями фордовский центр компании “Нью-Йорк Моторе Москва”. На площади 4.100 кв. м разместились автосалон и полный сервис. Сюда можно привезти, что называется, завязанный в узел автомобиль, и, если он подлежит восстановлению, ему вернут первозданный вид. В новом центре имеется и крупнейший в Москве склад запчастей.

“Ford” в России переживает не лучшие времена. Несмотря на опережение плана в первой половине 1998 года, во втором полугодии продажи упали на 70%. Однако действия дилеров свидетельствуют о том, что компания с оптимизмом смотрит в будущее. Только за прошлый год официальные российские продавцы истратили на развитие бизнеса $60 млн.

Плюс к этому глава московского представительства “Ford” Найджел Брекенбери дал понять, что совместный проект сборочного производства уже готов и в самое ближайшее время будет представлен на утверждение совета директоров в Детройте. После его визы начнется быстрое строительство завода. За короткое время представительство должно максимально расширить дилерскую сеть, состоящую сегодня из 36 продавцов в 29 городах России. Только в этом году запланировано открытие 10 новых дилерских комплексов.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
“Caravan” - полная комплектаци... - . (+53)
Давайте считать - . (+45)
Нарушителей - под электронный ... - . (+57)
Борьба с нарушителями... - . (+53)
Покупать “Жигули”... - . (+52)
Московский ракурс... - . (+42)
Класс автомобиля Gran Turismo... - . (+46)
Надо сократить “высшую касту”... - . (+104)
Выездной ремонт грузовиков... - . (+105)
Ремонт автомобильных стекол... - . (+112)
Последняя капля - . (+106)
Фаворит Моторс - . (+143)
Gran Turismo - высший класс... - . (+122)
Эвакуатор Гепард... - . (+150)
Панель управления автомагнитол... - . (+158)
Популярное на форуме
Самуи (Путеводитель)... - 04:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 18:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 18:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 15:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 02:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке