Подвесные рассеиватели удобрений, используемые в современной сельскохозяйственной отрасли, предназначены для внесения на поверхность почвы пылевидных и гранулированных минеральных удобрений при возделывании пастбищ, стерни, лугов или же полей. Они оснащены специальными бункерами, изготовленными из пластика или же металла. Через специальные отверстия выполняется дозировка удобрений, которые расположены на дне бункера. С помощью специального механизма, которым оснащен разбрасыватель позволяет регулировать дозы удобрений. Такой механизм имеет пару рычагов, заслонки и кронштейны. Заслонки закрывают засыпочные отверстия.



Устройства также имеют четыре рассеивающие лопатки диском, благодаря которым вносятся удобрения. Крепится разбрасыватель на трактор, а движение диска выполняется благодаря редуктору, установленному на устройств. ВОМ трактора передает вращения от карданного вала прямо на рассеиватель. На диске устанавливаются лопатки, которые можно регулировать в соответствии с требуемой шириной разбрасывания удобрений. Кроме этого устройство имеет специальную мешалку, которая вращается приводом от редуктора. Находится такая мешалка внутри резервуара, предназначенного для удобрений. Центробежная сила вращающегося диска разбрасывает удобрения, поступающие из бака.



Если вас интересуют разбрасыватели удобрений, на странице ЛБР-АгроМаркет можно найти несколько модификаций подобной сельскохозяйственной техники. На протяжении шестнадцати лет наша компания занимается поставками высококачественной техники. Огромное количество хозяйств и агрохолдингов сегодня пользуются именно нашими услугами, получая адаптированную под их запросы сельскохозяйственные устройства. Нашими поставщиками являются мировые брендовые производители такой техники или же оборудования. Поэтому у нас вы сможете найти только лучшие образцы и модели такой техники, отличающиеся надежностью, функциональностью и доступной стоимостью.



ЛБР-АгроМаркет наряду с сельскохозяйственной техникой, занимается реализацией запчастей и расходных материалов. Кроме этого наша профессиональная команда выполняет сервисное обслуживание такой техники. Поставляется оборудование непосредственно с заводов-изготовителей. Наши специалисты обеспечивают ее таможенную очистку, а также выполняют предпродажную подготовку. Любой потенциальный заказчик сможет воспользоваться у нас выгодными финансовыми программами по приобретению сельхозтехники или же запчастей. Нашими поставщиками являются ведущие отечественные, европейские, китайские, канадские и американские бренды.

