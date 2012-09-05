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Разборка дифференциала
16 Марта 2017
Теги: авто

Демонтаж проводят в такой последовательности. Сливают масло из картера коробки передач и корпуса дифференциала и снимают коробку передач с моста.

Освобождают гайки шпилек крепления хомутов и снимают последние. Вынимают дифференциал из корпуса, отвертывают болты и разбирают чашки. Шарикоподшипники спрессовывают с чашек при помощи съемника, захватывающего подшипники за внутреннюю обойму, для чего на чашках сделано по три специальных лыски.

После разборки проверяют состояние деталей дифференциального механизма. Крестовина в местах сопряжения ее с сателлитами не должна иметь следов задиров и износа. Износ шайб сателлитов допускается до толщины не менее шайб полуосевых зубчатых колес.

Собирают дифференциал после промывки всех деталей в последовательности, обратной разборке. Все трущиеся поверхности деталей предварительно смазывают. Болты, соединяющие чашки, затягивают равномерно: момент затяжки Н  м.

В правильно собранном дифференциале зубчатые колеса Должны легко перемещаться при проворачивании за одно из полуосевых зубчатых колес.


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