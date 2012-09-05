Ferrari, адаптирующаяся к жизни без Шумми, устанавливает правила игры для своего нового пилотского дуэта, Кими Райкконена и Фелипе Массы. И уже объявила о сенсационной мере — отказе от командной тактики. Прежде деление на первого и второго пилотов в Скудерии было очень жестким. Красный Барон боролся за титулы, а его напарникам приходилось работать при нем подносчиками снарядов в уіцерб собственным интересам.

Б 2007 году Скудерия провозгласила равноправие. Кими Райкконен и Фелипе Масса получат право сражаться между собой на трассе — с одним-единственным условием: чтобы их баталии не наносили ущерба команде.

Соперничество между гонщиками — вещь нормальная и пойдет им только на пользу, — заявил глава команды Жан Тодт. — Но мы уверены, что оно не станет деструктивным, поскольку интересы Ferrari всегда на первом месте. Райкконену и Массе это известно.