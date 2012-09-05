Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Равенство в статике




Равенство в статике
21 Мая 2017
Теги: авто

Удобно устроиться за рулем каждого из соперников удается без проблем - наконец-то и японцы стали оборудовать свои автомобили продольной регулировкой рулевой колонки. Усаживаясь в Mondeo, отмечаешь удобство и хороший охват водительского кресла, но, переходя в Avensis, убеждаешься, что здесь оно еще лучше и спортивнее. Из недостатков можно отметить только слишком маленькие и сильно искажающие расстояние наружные зеркала Mondeo.

Будучи самым крупным в своем классе, Mondeoлидирует и во вместимости пассажирского салона. Тест с закидыванием задним пассажиром ноги на его салоне проходит довольно легко при условии, что и спереди и сзади — люди среднего роста. Приятно удивила и Тоуtа, лишь чуть-чуть уступив Mondeoв просторности задней части салона, несмотря на меньшие габариты и базу. А по багажнику она даже выиграла 20 л. Решили сделать ремонт? Доверьте это дело профессионалам. К тому же цена на ремонт квартир под ключ в компании Гудвилл-строй не ударит по вашему бюджету.

По современным меркам безнаддувный 1800- кубовый мотор для автомобилей такого класса удовлетворит только флегматиков, и мы согласны с теми, кто предпочитает доплатить 900 —1000 евро за двухлитровую версию, а не за кожаный салон. Особенно оправдано это для покупателей Mondeo, которым ощутимо не хватает тяги 1,8-литрового двигателя в первой половине диапазона частот. Мотор оживляется только после 3000 об/мин и дальше раскручивается вполне энергично, причем не раздражая повышенным шумом. Так что в трассовых режимах движения к нему претензий существенно меньше, чем в городской толчее.

Двигатель Avensisс системой УТЛ в ГРМ отличается более ровным характером, не страдая вялостью «внизу» и не задыхаясь «вверху». Правда, японский мотор пошумнее будет, но не это вызывает раздражение, а процесс переключения передач: включательные хода рычага КП туговаты и грешат неточностью.

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Допремьерный показ в Европе... - . (+29)
Недовольных нет? - . (+42)
Переподготовка экстерном... - . (+28)
Скромно и со вкусом... - . (+82)
Европейский фасон... - . (+92)
Toyota Avensis - . (+103)
Привет из космоса... - . (+76)
Восьмиглазый - . (+78)
Для езды по бездорожью... - . (+75)
Шины пирелли - . (+101)
Исполняет «Hi-tech» - . (+52)
Чип тюнинг - . (+96)
Оптимальное положение водителя... - . (+121)
Торможение авто - . (+134)
Размещение водителя на рабочем... - . (+124)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке