Удобно устроиться за рулем каждого из соперников удается без проблем - наконец-то и японцы стали оборудовать свои автомобили продольной регулировкой рулевой колонки. Усаживаясь в Mondeo, отмечаешь удобство и хороший охват водительского кресла, но, переходя в Avensis, убеждаешься, что здесь оно еще лучше и спортивнее. Из недостатков можно отметить только слишком маленькие и сильно искажающие расстояние наружные зеркала Mondeo.

Будучи самым крупным в своем классе, Mondeoлидирует и во вместимости пассажирского салона. Тест с закидыванием задним пассажиром ноги на его салоне проходит довольно легко при условии, что и спереди и сзади — люди среднего роста. Приятно удивила и Тоуtа, лишь чуть-чуть уступив Mondeoв просторности задней части салона, несмотря на меньшие габариты и базу. А по багажнику она даже выиграла 20 л. Решили сделать ремонт? Доверьте это дело профессионалам. К тому же цена на ремонт квартир под ключ в компании Гудвилл-строй не ударит по вашему бюджету.

По современным меркам безнаддувный 1800- кубовый мотор для автомобилей такого класса удовлетворит только флегматиков, и мы согласны с теми, кто предпочитает доплатить 900 —1000 евро за двухлитровую версию, а не за кожаный салон. Особенно оправдано это для покупателей Mondeo, которым ощутимо не хватает тяги 1,8-литрового двигателя в первой половине диапазона частот. Мотор оживляется только после 3000 об/мин и дальше раскручивается вполне энергично, причем не раздражая повышенным шумом. Так что в трассовых режимах движения к нему претензий существенно меньше, чем в городской толчее.

Двигатель Avensisс системой УТЛ в ГРМ отличается более ровным характером, не страдая вялостью «внизу» и не задыхаясь «вверху». Правда, японский мотор пошумнее будет, но не это вызывает раздражение, а процесс переключения передач: включательные хода рычага КП туговаты и грешат неточностью.