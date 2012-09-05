Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Рациональные сечения




Рациональные сечения
19 Августа 2017
Теги: авто

Обычная полуэллиптическая рессора эквивалентна двум консольным балкам, каждая из которых зажата в средней части рессоры и нагружена на конце. В нагружённой консольной балке верхняя часть сечения работает на растяжение, а нижняя часть — на сжатие. Напряжения растяжения и сжатия имеют соответственно наибольшее значение в крайних — верхней и нижней — точках, уменьшаясь по направлению к середине, где расположено нейтральное волокно, не испытывающее нормального напряжения.

Разрушение листа рессоры происходит почти всегда в результате усталости. Обычно небольшая трещина или порок, имеющийся на поверхности, вызывают концентрацию напряжений и служат причиной поломки. Установлено, что такие повреждения всегда начинаются на растянутой стороне листа вследствие того, что предел прочности материала на растяжение всегда меньше, чем на сжатие. В результате конструкторы создали сечение рессорного листа с канавкой. Канавка занимает приблизительно !/з ширины листа и У2 его толщины и располагается на стороне, испытывающей сжатие, т. е. на нижней стороне листов обычной полуэллиптической рессоры. При заданном моменте инерции сечение с канавкой должно иметь толщину на 7,4% больше чем сплошное сечение. Наибольше напряжений в сечении балки, шее напряжение на растяжение в фасонном сечении составляет только 97% напряжения в сплошном сечении, а площадь сечения фасонного листа (и, следовательно, вес единицы длины) составляет 93% сплошного сечения. Вес рессоры, несущей заданную нагрузку, изменяется обратно пропорционально квадрату напряжения, и при заданном наибольшем напряжении на растяжение фасонный лист весит только 0,972 0,93 = 0,875, т. е. 7/з веса рессоры из сплошных листов.

Такая же экономия может быть получена, если лист имеет сечение трапеции. В действительности сечение не представляет собой правильной трапеции, так как боковые стороны не прямолинейны, а очерчены по параболам.


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Изгибающие напряжения... - . (+8)
Диаметры колёс - . (+13)
Амортизаторы - . (+17)
Автомобильные запчасти и где и... - . (+60)
Вакуумные насосы... - . (+49)
При покупке большого седана об... - . (+57)
Развал-схождение... - . (+65)
Серво-вакуумные гидравлические... - . (+58)
Газовые баллоны - . (+79)
Результаты испытаний... - . (+43)
Как правильно выбрать и арендо... - . (+131)
Испытания тормозных обшивок... - . (+115)
Разжимной механизм... - . (+83)
Главный цилиндр - . (+145)
Угол обхвата обшивки... - . (+112)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке