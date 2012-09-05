Обычная полуэллиптическая рессора эквивалентна двум консольным балкам, каждая из которых зажата в средней части рессоры и нагружена на конце. В нагружённой консольной балке верхняя часть сечения работает на растяжение, а нижняя часть — на сжатие. Напряжения растяжения и сжатия имеют соответственно наибольшее значение в крайних — верхней и нижней — точках, уменьшаясь по направлению к середине, где расположено нейтральное волокно, не испытывающее нормального напряжения.

Разрушение листа рессоры происходит почти всегда в результате усталости. Обычно небольшая трещина или порок, имеющийся на поверхности, вызывают концентрацию напряжений и служат причиной поломки. Установлено, что такие повреждения всегда начинаются на растянутой стороне листа вследствие того, что предел прочности материала на растяжение всегда меньше, чем на сжатие. В результате конструкторы создали сечение рессорного листа с канавкой. Канавка занимает приблизительно !/з ширины листа и У2 его толщины и располагается на стороне, испытывающей сжатие, т. е. на нижней стороне листов обычной полуэллиптической рессоры. При заданном моменте инерции сечение с канавкой должно иметь толщину на 7,4% больше чем сплошное сечение. Наибольше напряжений в сечении балки, шее напряжение на растяжение в фасонном сечении составляет только 97% напряжения в сплошном сечении, а площадь сечения фасонного листа (и, следовательно, вес единицы длины) составляет 93% сплошного сечения. Вес рессоры, несущей заданную нагрузку, изменяется обратно пропорционально квадрату напряжения, и при заданном наибольшем напряжении на растяжение фасонный лист весит только 0,972 0,93 = 0,875, т. е. 7/з веса рессоры из сплошных листов.

Такая же экономия может быть получена, если лист имеет сечение трапеции. В действительности сечение не представляет собой правильной трапеции, так как боковые стороны не прямолинейны, а очерчены по параболам.