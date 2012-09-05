Стоимость обслуживания и ремонта на авторизованных станциях различаются существенно. Самое дешевое обслуживание - в техцентре “Независимость”, где нормо-час стоит $45. А самое дорогое - в “Musa Motors”. Здесь цена нормо-часа равна $84 (или $85 - при кузовном ремонте). У остальных расценки следующие: в “Автотемпе” - $47 при проведении ТО и $66 при ремонте; в “Сервис-Ресурс” - $65 по всем видам работ; в “РТДСервис” - $70 и в “ТЦ-Кунцево” - $51,5.

В ряде сервисных центров предлагаются различные льготы и скидки. Например, в “Musa Motors” владельцы сертификатов обслуживаются вне очереди и без предварительной записи. В “РТДСервис” выгодно приезжать по субботам - в этот день вы вправе рассчитывать на 5% скидки на все выполняемые работы и запчасти. А постоянные клиенты сервис- центра получают скидку до 15% в любой день.

В “Автотемпе” аналогичная льгота - до 10%, и получают ее не только постоянные клиенты, но и те, кто приобрел машину в салоне техцентра. На 10% могут уменьшить расходы на обслуживание постоянные посетители сервис-центра “Независимость”. Кроме того, здесь предлагаются значительные (от 20 до 80%) скидки на запчасти.